Центр превентивной медицины в Хабаровске откроют на базе Дорожной больницы

Российско-японский центр превентивной медицины и диагностики создадут на базе Дорожной клинической больницы ОАО «РЖД» в Хабаровске. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе Минвостокразвития, меморандум о сотрудничестве заключили Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, Центральная дирекция здравоохранения ОАО «РЖД».

В рамках реализации проекта запланирована реконструкция одного из корпусов хабаровской Дорожной клинической больницы, а медперсонал Центра пройдет обучение у японских специалистов. Японская сторона также обеспечит постоянную научно-методическую и образовательную поддержку.

Напомним, в декабре прошлого года стороны договорились продвигать превентивную медицину на Дальнем Востоке России, в частности Хабаровске. Создание на базе дорожной клинической больницы медицинского центра станет первым шагом к реализации договоренностей.