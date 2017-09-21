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05:26 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Центр превентивной медицины в Хабаровске откроют на базе Дорожной больницы

Меморандум о сотрудничестве заключили Россия и Япония.

Российско-японский центр превентивной медицины и диагностики создадут на базе Дорожной клинической больницы ОАО «РЖД» в Хабаровске. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе Минвостокразвития, меморандум о сотрудничестве заключили Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, Центральная дирекция здравоохранения ОАО «РЖД».

В рамках реализации проекта запланирована реконструкция одного из корпусов хабаровской Дорожной клинической больницы, а медперсонал Центра пройдет обучение у японских специалистов. Японская сторона также обеспечит постоянную научно-методическую и образовательную поддержку.

Напомним, в декабре прошлого года стороны договорились продвигать превентивную медицину на Дальнем Востоке России, в частности Хабаровске. Создание на базе дорожной клинической больницы медицинского центра станет первым шагом к реализации договоренностей.

Как ранее рассказывали ИА «Хабаровский край сегодня» в ДВЖД, планируется построить три блока: диагностический, профилактический и реабилитационный. Появится также центр телемедицины для проведения дистанционных консультаций и видеоконсилиумов с японскими врачами.

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 Центр превентивной медицины в Хабаровске откроют на базе Дорожной больницы
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