Центр превентивной медицины в Хабаровске откроют на базе Дорожной больницы
Меморандум о сотрудничестве заключили Россия и Япония.
Меморандум о сотрудничестве заключили Россия и Япония.
В рамках реализации проекта запланирована реконструкция одного из корпусов хабаровской Дорожной клинической больницы, а медперсонал Центра пройдет обучение у японских специалистов. Японская сторона также обеспечит постоянную
Напомним, в декабре прошлого года стороны договорились продвигать превентивную медицину на Дальнем Востоке России, в частности Хабаровске. Создание на базе дорожной клинической больницы медицинского центра станет первым шагом к реализации договоренностей.
Как ранее рассказывали ИА «Хабаровский край сегодня» в ДВЖД, планируется построить три блока: диагностический, профилактический и реабилитационный. Появится также центр телемедицины для проведения дистанционных консультаций и видеоконсилиумов с японскими врачами.