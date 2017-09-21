Одна из богатейших женщин России приедет в Хабаровск на форум предпринимателей
Его участниками станут более 800 участников.
Его участниками станут более 800 участников.
Хабаровск, 21 сентября, AmurMedia.
Гостьей Второго Дальневосточного форуму предпринимателей, который пройдет в Хабаровске 12 — 13 октября, станет одна из богатейших женщин России Наталья Касперская. Всего же участниками форма станут более 800 человек, сообщили ИА AmurMedia в министерстве экономического развития Хабаровского края.
В числе гостей также губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, представители
В этом году форум будет включать в себя различные форматы — 15
В числе ключевых тем на дискуссионных площадках — работа предпринимателей на площадках ТОСЭР и Свободного порта, цифровая экономика,
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На открытом диалоге с уполномоченными по защите прав предпринимателей можно будет обсудить вопросы совершенствования
Желающие принять участие в мероприятии могут пройти онлайн регистрацию на сайте www.двфорум.рф.