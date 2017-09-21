Одна из богатейших женщин России приедет в Хабаровск на форум предпринимателей

Хабаровск, 21 сентября, AmurMedia.

Гостьей Второго Дальневосточного форуму предпринимателей, который пройдет в Хабаровске 12 — 13 октября, станет одна из богатейших женщин России Наталья Касперская. Всего же участниками форма станут более 800 человек, сообщили ИА AmurMedia в министерстве экономического развития Хабаровского края.

В числе гостей также губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, представители бизнес-сообщества, Минэкономразвития РФ, Центрального банка, аппарата полпредства Президента РФ в ДФО, Агентства стратегических инициатив, Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, уполномоченные по защите прав предпринимателей. Ожидается также, что гостьей Форума станет президент компании InfoWatch, одна из богатейших женщин России Наталья Касперская.

В этом году форум будет включать в себя различные форматы — 15 мастер-классов, 10 тематических круглых столов, а также презентации, деловые игры и заключение соглашений.

В числе ключевых тем на дискуссионных площадках — работа предпринимателей на площадках ТОСЭР и Свободного порта, цифровая экономика, бизнес-возможности на «дальневосточном гектаре», социальное предпринимательство, доступ к закупкам компаний с государственным участием.

На мастер-классах участники Форума получат практические навыки по работе с Бизнес-навигатором МСП, защите бизнеса от киберугроз и мошенничества, познакомятся с опытом ведущих предпринимателей страны.

На открытом диалоге с уполномоченными по защите прав предпринимателей можно будет обсудить вопросы совершенствования контрольно-надзорной деятельности. На площадке Форума также будет организовано место для заключения соглашений и В2B встреч.