Концертом «Би-2» и праздничным шествием отметят 18-й День тигра в Приморье

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 21 сентября, PrimaMedia.

Приморский край в 18-й раз отметит традиционный тигриный праздник. День тигра в этом году пройдет в эти выходные, 23—24 сентября . Основная часть мероприятий состоится во Владивостоке и Уссурийске. Участие в праздничных шествиях и флешмобах могут принять все жители Приморья, сообщает ИА PrimaMedia.

Празднование Дня тигра начнется во Владивостоке уже в пятницу, 22 сентября. В молодежной библиотеке «БУК» (ул. Светланская, 55) состоится презентация книги «Полоска к полоске» — сборника из 11 детских сказок, написанных самими детьми. Детям подарят бесплатный экземпляр новой книги. В этот же день в 19.00 на Приморской сцене Мариинского театра начнется праздничный концерт, посвященный Дню тигра. Зрителям покажут фильм-расследование «Тигры и люди».

В субботу, 23 сентября, в приморской столице на набережной Спортивной гавани в 11.00 пройдёт традиционный детский праздник «День рождения тигрят», после здесь стартуют арт-фестиваль, концертная программа и мастер-классы. Для детей будут работать локальные площадки с аквагримом, оригами, мелками и лепкой. Кроме того на площадке амфитеатра организуют фотозону «Тигр в живой природе».

Главное событие праздника, полосатое шествие, состоится 24 сентября в 12.00. Разнообразные колонны традиционно пройдут с плакатами и лозунгами по Океанскому проспекту Владивостока. По традиции во главе карнавала будет двигаться специализированная техника, в этом году это 10 автомобилей и пять квадроциклов. В 12.30 столица Приморья по телемосту передаст эстафету Уссурийску, где «тигры» пройдут от центральной площади до городского стадиона.

Те, кто лично не смогут принять участие в празднике, смогут посмотреть трансляцию в формате 360 на YouTube-канале центра «Амурский тигр» и на официальном сайте центра.

После шествия на центральной площади для всех жителей площади будут работать интерактивные площадки с конкурсами, мастер-классами и квестами, а также состоится танцевальный флешмоб. Вечером на сцене выступят группы Starcardigan и Листья Травы. Хэдлайнер праздника — группа «Би-2».

Город Артем также присоединился к тигриному празднику. В пятницу, 22 сентября, на центральной площади ТУ Заводской в 10.00 начнется праздник «День тигра», а в 13.00 у библиотеки-филиала № 7 пройдет флэшмоб «В полосатый рейд, друзья тигра!».

В Уссурийске в субботу, 23 сентября, возле здания городской администрации откроется скульптурная композиция «Памятник работнику Госохотнадзора». Она станет первой в России, посвященной людям, стоящим на страже природы.

24 сентября в городе состоится традиционный карнавал, Госохотнадзору передадут новую технику для борьбы с браконьерами, а вечером на центральной площади пройдет концерт.

Отметим, в минувшее воскресенье, 18 сентября, ежегодный праздник День Тигра традиционно прошел в пгт. Лучегорск Пожарского района. Дети и взрослые из разных сел Пожарского района в тигриных костюмах и с плакатами в руках, выкрикивая лозунги в защиту тигра, прошли по центральной улице, а после приняли участие в различных тематических конкурсах.

Программа празднования Дня тигра.

22 сентября (пятница)

16.00 — 17.00 Презентация книги «Полоска к полоске» (Библиотека-салон им. А. С. Пушкина, Светланская улица, 55).

23 сентября (суббота)

12.00 — 13.00 Открытие памятника «Защитник тайги» (ул. Некрасова, 66, Уссурийск).

18.00 — 21.30 Праздничный концерт (Приморская сцена Мариинского театра). В программе вечера: Открытие концерта увертюрой в исполнении симфонического оркестра Мариинского театра, официальная часть с награждениями, балет «Кармен сюита», показ фильма С. Ястржебского «Тигры и люди».

24 сентября (воскресенье)

12.00 — 13.00 Праздничное шествие колонн (Центральная площадь).

10.00 — 17.00 Работа локальных анимационных площадок (Центральная площадь).

13.00 — 13.30 Презентация специализированной техники, торжественное вручение автомобилей сотрудникам охотничьего надзора (Центральная площадь).

13.30 — 15.00 Концертная программа (Центральная площадь).

18.00 — 22.00 Музыкальный концерт (Центральная площадь). Выступают группы Starcardigan, «Листья Травы», «Би-2».

Справка: День тигра — уникальный экологический праздник, берет свое начало еще в 2000 году, когда фонд «Феникс» подхватил идею праздника от детского писателя и охотоведа Тройнина, который на протяжении ряда лет праздновал его на уровне сельских школ в разных районах Приморья. В 2001 праздник стал официально владивостокским, к нему присоединились такие экологические организации как Общество сохранения диких животных (WCS) и Международный фонд защиты животных (IFAW). С 2014 года празднование «День тигра» стало проходить в течение двух дней, в последние выходные сентября. Цель праздника — привлечение внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра.