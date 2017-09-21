Концертом «Би-2» и праздничным шествием отметят 18-й День тигра в Приморье
Также гостей праздника ждут флешмоб, концерты и интерактивные площадки.
Также гостей праздника ждут флешмоб, концерты и интерактивные площадки.
Владивосток, 21 сентября, PrimaMedia.
Приморский край в 18-й раз отметит традиционный тигриный праздник. День тигра в этом году пройдет в эти выходные,
Празднование Дня тигра начнется во Владивостоке уже в пятницу, 22 сентября. В молодежной библиотеке «БУК» (ул. Светланская, 55) состоится презентация книги «Полоска к полоске» — сборника из 11 детских сказок, написанных самими детьми. Детям подарят бесплатный экземпляр новой книги. В этот же день в 19.00 на Приморской сцене Мариинского театра начнется праздничный концерт, посвященный Дню тигра. Зрителям покажут
В субботу, 23 сентября, в приморской столице на набережной Спортивной гавани в 11.00 пройдёт традиционный детский праздник «День рождения тигрят», после здесь стартуют
Главное событие праздника, полосатое шествие, состоится 24 сентября в 12.00. Разнообразные колонны традиционно пройдут с плакатами и лозунгами по Океанскому проспекту Владивостока. По традиции во главе карнавала будет двигаться специализированная техника, в этом году это 10 автомобилей и пять квадроциклов. В 12.30 столица Приморья по телемосту передаст эстафету Уссурийску, где «тигры» пройдут от центральной площади до городского стадиона.
Те, кто лично не смогут принять участие в празднике, смогут посмотреть трансляцию в формате 360 на
После шествия на центральной площади для всех жителей площади будут работать интерактивные площадки с конкурсами,
Город Артем также присоединился к тигриному празднику. В пятницу, 22 сентября, на центральной площади ТУ Заводской в 10.00 начнется праздник «День тигра», а в 13.00 у
В Уссурийске в субботу, 23 сентября, возле здания городской администрации откроется скульптурная композиция «Памятник работнику Госохотнадзора». Она станет первой в России, посвященной людям, стоящим на страже природы.
24 сентября в городе состоится традиционный карнавал, Госохотнадзору передадут новую технику для борьбы с браконьерами, а вечером на центральной площади пройдет концерт.
Отметим, в минувшее воскресенье, 18 сентября, ежегодный праздник День Тигра традиционно прошел в пгт. Лучегорск Пожарского района. Дети и взрослые из разных сел Пожарского района в тигриных костюмах и с плакатами в руках, выкрикивая лозунги в защиту тигра, прошли по центральной улице, а после приняли участие в различных тематических конкурсах.
Программа празднования Дня тигра.
22 сентября (пятница)
16.00 — 17.00 Презентация книги «Полоска к полоске» (Библиотека-салон им. А. С. Пушкина, Светланская улица, 55).
23 сентября (суббота)
12.00 — 13.00 Открытие памятника «Защитник тайги» (ул. Некрасова, 66, Уссурийск).
18.00 — 21.30 Праздничный концерт (Приморская сцена Мариинского театра). В программе вечера: Открытие концерта увертюрой в исполнении симфонического оркестра Мариинского театра, официальная часть с награждениями, балет «Кармен сюита», показ фильма С. Ястржебского «Тигры и люди».
24 сентября (воскресенье)
12.00 — 13.00 Праздничное шествие колонн (Центральная площадь).
10.00 — 17.00 Работа локальных анимационных площадок (Центральная площадь).
13.00 — 13.30 Презентация специализированной техники, торжественное вручение автомобилей сотрудникам охотничьего надзора (Центральная площадь).
13.30 — 15.00 Концертная программа (Центральная площадь).
18.00 — 22.00 Музыкальный концерт (Центральная площадь). Выступают группы Starcardigan, «Листья Травы», «Би-2».
Справка: День тигра — уникальный экологический праздник, берет свое начало еще в 2000 году, когда фонд «Феникс» подхватил идею праздника от детского писателя и охотоведа Тройнина, который на протяжении ряда лет праздновал его на уровне сельских школ в разных районах Приморья. В 2001 праздник стал официально владивостокским, к нему присоединились такие экологические организации как Общество сохранения диких животных (WCS) и Международный фонд защиты животных (IFAW). С 2014 года празднование «День тигра» стало проходить в течение двух дней, в последние выходные сентября. Цель праздника — привлечение внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра.
Президент России Владимир Путин назвал День тигра на Дальнем Востоке самым ярким экологическим праздником страны. В 2013 году президент подписал два закона, согласно которым за продажу и убийство редких кошачьих видов грозит уголовная ответственность, а также были расширены полномочия егерей и инспекторов при борьбе с браконьерами.