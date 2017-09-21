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05:40 (мск), источник: AmurMedia.ru

Парад коммунальной техники пройдет в Хабаровске 23 сентября

Горожане смогут узнать о предназначении каждой из спецмашин.

Хабаровск, 21 сентября, AmurMedia.

Коммунальная техника покажет свои мощности на смотре в Хабаровске. 23 сентября край примет участие в проведении «Всероссийского парада коммунальной техники», который жители смогут увидеть в 9.00 на улице Ангарской, сообщили ИА AmurMedia в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края.

Мероприятие инициировано министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и проводится во всех крупных городах России.

Основная цель мероприятия — информировать население о работе служб жилищно-коммунального хозяйства, формирование положительного образа сферы ЖКХ, а также подтверждение готовности к прохождению осенне-зимнего периода.

На мероприятии продемонстрируют технический потенциал предприятий ЖКХ и его готовность к работе в суровых условиях зимы. Горожане смогут посмотреть, как работают мастера-коммунальщики, узнают о предназначении каждой из спецмашин.

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