Парад коммунальной техники пройдет в Хабаровске 23 сентября

Хабаровск, 21 сентября, AmurMedia.

Коммунальная техника покажет свои мощности на смотре в Хабаровске. 23 сентября край примет участие в проведении «Всероссийского парада коммунальной техники», который жители смогут увидеть в 9.00 на улице Ангарской, сообщили ИА AmurMedia в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края.

Мероприятие инициировано министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и проводится во всех крупных городах России.

Основная цель мероприятия — информировать население о работе служб жилищно-коммунального хозяйства, формирование положительного образа сферы ЖКХ, а также подтверждение готовности к прохождению осенне-зимнего периода.