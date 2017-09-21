Парад коммунальной техники пройдет в Хабаровске 23 сентября
Горожане смогут узнать о предназначении каждой из спецмашин.
Горожане смогут узнать о предназначении каждой из спецмашин.
Хабаровск, 21 сентября, AmurMedia.
Коммунальная техника покажет свои мощности на смотре в Хабаровске. 23 сентября край примет участие в проведении «Всероссийского парада коммунальной техники», который жители смогут увидеть в 9.00 на улице Ангарской, сообщили ИА AmurMedia в министерстве
Мероприятие инициировано министерством строительства и
Основная цель мероприятия — информировать население о работе служб
На мероприятии продемонстрируют технический потенциал предприятий ЖКХ и его готовность к работе в суровых условиях зимы. Горожане смогут посмотреть, как работают