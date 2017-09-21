Пять городов из Иркутской области оказались в рейтинге самых загрязненных городов России

Источник: IrkutskMedia.ru

Братск, Зима, Черемхово, Усолье-Сибирское и Шелехов вошли в ТОП-20 самых загрязненных городов России. Уровень концентрации вредных веществ в этих населенных пунктах превышает предельно допустимый. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

По данным Минприроды, за последние три года в России ухудшилась ситуация с выбросами вредных веществ в атмосферу. В целом по стране в 2014—2016 годах заболеваемость астмой, ассоциированная с загрязнением воздуха, среди детей выросла в 1,7 раза, среди взрослых — в полтора раза. 15% городского населения испытывают воздействие высокого и очень высокого уровня загрязнения. Согласно государственному докладу ведомства, наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в регионах Сибирского федерального округа — Иркутской, Кемеровской областях и Алтайском крае. Здесь же наблюдается рост заболеваемости астмой, пишет газета «Известия».

«В России в последние годы растет общий объем выброса в атмосферу загрязняющих веществ. Так, в 2016-м году в воздух попало 31,6 млн тонн вредных примесей (на 1,1% больше, чем в предыдущем году). 55% из них — от предприятий (17,3 млн тонн), но прирост их «вклада» в 2016 году был сравнительно скромным — 0,3%. А вот автомобильный и железнодорожный транспорт нанес больший удар по экологии, чем годом ранее, — на 2,1 и 5,7% соответственно. В 2015 году общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу также немного вырос (на 0,1%) по сравнению с предыдущим годом. Такие данные приведены в госдокладе Минприроды «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В Сибирском федеральном округе лидерами по загрязнению воздуха оказались Красноярский и Алтайский края, Кемеровская, Иркутская и Новосибирская области. В четырех последних в 2016 году показатели выросли по сравнению с предыдущим. Наибольший вред здоровью наносят пыль, фтор и его соединения, аммиак, толуол, формальдегид, бензапирен, оксид углерода, хлор и его соединения, тяжелые металлы, ксилол, бензол, алифатические углеводороды, оксиды азота, гидроксибензол, сероводород и другие соединения.

«Различные вещества вызывают развитие бронхиальной астмы и других заболеваний дыхательной системы. Поэтому их распространенность может существенно различаться в зависимости от наличия в окружающей среде тех или иных химических загрязнителей. Следует также учитывать, что общая заболеваемость бронхиальной астмой существенно зависит не только от содержания химических загрязнителей воздуха, но и от массы других причин: пыльцы растений, пищевых аллергенов, бытовой пыли, инсектной (вызванной укусами насекомых) аллергии», — отметил руководитель направления Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава, член-корреспондент РАН Игорь Бобровницкий.