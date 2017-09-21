В Приморье снова пройдут сильные дожди и прогремят грозы

Днем в крае пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Основные осадки на западе и на юге края пройдут в первой половине дня, а на востоке края во второй половине дня. К вечеру погода в Приморье наладится. 24 сентября будет теплая и почти без осадков погода. Ближе к вечеру в крае местами возможны кратковременные дожди. Температура ночью +5 °С +12 °С, на южном побережье до +15 °С. Днем воздух прогреется до +18 °С +25 °С.

В ночь с 24 на 25 сентября через северную часть Приморья пройдет еще один фронт. На севере края пройдут кратковременные дожди различной интенсивности. На юге края осадки возможны лишь местами.

26 сентября ночью к Приморскому краю подойдет холодный фронт циклона. Днем во вторник Приморье окажется в теплом секторе этого циклона. Поэтому днем 26 сентября температура в крае сохранится на высоком уровне: +19 °С +25 °С. Во второй половине дня в крае будет увеличиваться облачность, на западе края до значительной. Также на западе края во второй половине дня усилится южный ветер.

В связи с приближением фронта к западным границам Приморского края, вечером на западе начнется дождь. В течение ночи дождь распространится на большую часть края.