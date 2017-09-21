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06:11 (мск), источник: ДЕЙТА

Во Владивостоке решится, каким будет новый Шелковый путь

В конференц-зале Института истории, археологии и этнографии ДВО РАН (ул. Пушкинская, 89) состоится итоговая презентация проекта «Новый Шелковый путь и будущее региональной кооперации», сообщает ИА «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

Мероприятие начнется сегодня, 21 сентября, 14.00−16.00. Работа проекта в формате научных семинаров пройдет с 16 по 20 сентября в Иркутске и Владивостоке. Участниками проекта станут молодые исследователи, представляющие Владивосток, Москву, Иркутск, а также Германию, Казахстан и Узбекистан.

Среди участников мероприятия: руководитель программы «Россия в АТР» Московского центра Карнеги Александр Габуев, корреспондент ИД «Коммерсант» Михаил Коростиков, заведующая кафедры политологии Дуйсбургского университета Нёле Нессельт, исследователь Мюнхенского университета Зёрен Урбански, казахстанский независимый эксперт по Китаю Адиль Каукенов, специалист по Центральноазиатскому региону Фарход Аминжонов и ряд других. ИИАЭ ДВО РАН на данном мероприятии будет представлять эксперт Центра азиатско-тихоокеанских исследований Иван Зуенко.

После почти недели обсуждений и обмена мнениями выводы по таким темам, как интеграция на евразийском пространстве, эволюция китайской стратегической инициативы «Пояса и Пути», а также развитие восточных регионов России, будут представлены на итоговой презентации, которая пройдет во Владивостоке, сообщает ДВО РАН.

Михаил Грач.

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