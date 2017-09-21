Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Китай нанесет мощный удар по доллару
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Кремль отреагировал на речь актера Фримена о Путине
Скончался Виктор Кременюк
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
15 лет без Бодрова: памятник по-братскиВ 2002 году в Кармадонском ущелье погибли 127 человек.
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе»
Дмитрий Борисов ответил на сравнения с Малаховым
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
СМИ: Жириновский назвал срок окончания «эпохи Путина»
Ольга Ковитиди: Порошенко «получил удар в бороду»
Делегация РФ ушла из зала Генассамблеи ООН до речи главы Литвы
Отец «пьяного» ребенка снова обратился в СК
В США думают, что Россия и КНР возненавидят их новый танк – СМИ
Эксперт назвал дату распада США – СМИ
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
16Последствия урагана «Ирма»
1035 лет назад погибла Грейс Келли
06:13 (мск), источник: Newslab.ru

Снег засыпал трассу в Красноярском крае

Снегом засыпало перевал в «Ергаках».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 74% 760 мм рт. ст. 0 м/с

20 сентября на юге Красноярского края выпал снег. Фотографии заснеженных дорог опубликовали в социальных сетях автомобилисты. Как сообщили очевидцы, осадки выпали в районе природного парка «Ергаки». По словам водителей, снегом засыпало часть федеральной дороги М-54 в районе Буйбинского перевала в Ермаковском районе Красноярского края.

Ранее в Росгидрометцентре сообщали, что в отдельных регионах Сибири пройдут сильные дожди, которые местами перейдут в снегопады: «В центральных и южных районах Красноярского края ожидаются сильные дожди, в горах Хакасии — дождь будет с мокрым снегом», — цитирует синоптиков информагентство ТАСС.

В ГИБДД рассказали, что выпавший снег не повлиял на дорожную обстановку. Автовладельцев призывают быть более внимательными в сложных погодных условиях.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Снег засыпал трассу в Красноярском крае
Посиделки с учеными и фестиваль короткометражек: четверг в Красноярске
Пентагон ответил на обвинение Генштаба по ситуации в Идлибе
В Госдуму внесли законопроект о раздаче нефтяных денег россиянам
Пенс и Порошенко не стали слушать выступление Лаврова в Совбезе
Глава МИД Северной Кореи отреагировал на угрозы Трампа
СМИ узнали об отставке нижегородского губернатора
Власти назвали города России с самым грязным воздухом
Тиллерсон рассказал о планах Трампа относительно сделки с Ираном
Спорт
Промес забил — и побежал к Каррере: «Спартак» обыграл «Кубань» Несмотря на непростое и нервное время, красно-белые уверенно победили на выезде краснодарскую команду в 1/16 финала Кубка России за счет двух голов своей главной звезды
Авто
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео) Габариты автомобиля оказались непозволительно большими для улиц крошечного княжества
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня» Актриса и телеведущая обвинила руководство «Первого канала» в «болезненных амбициях»
Недвижимость
Стало известно о компенсации магазинам в сносимых домах
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Инвесторы разочаровались в рынке недвижимости
Церковную недвижимость предложили приватизировать
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Родных Жанны Фриске удивил вопрос маленького Платона Дмитрий Шепелев больше не препятствует общению сына Платона с бабушкой и дедушкой. 
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь