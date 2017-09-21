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06:15 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В фотоловушку на «Столбах» попала рысь с котятами

На территории насчитывается всего шесть особей рыси.

Рысь с котятами попала в объектив лесной камеры на «Столбах». Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

В этот период детеныши полностью зависят от матери. Она обучает их выживать в дикой природе, а для этого большое значение имеют навыки охоты. Такой опыт дает возможность молодым особям развиваться, отмечают в заповеднике.

«В подростковом возрасте у малышей проявляется исследовательское поведение, и они с удовольствием ходят по упавшему дереву. Родительский инстинкт вынуждает самку быть внимательной, и она во многом полагается на слух. Звери, подняв головы, обращают внимание даже на крики ворона. При возникновении опасности малыши моментально оказываются возле матери, и выводок быстрым шагом уходит в безопасное место», — говорится в сообщении заповедника.

Отмечается, что популяция этих кошачьих под особым контролем — в настоящий момент на территории насчитывается всего шесть особей.

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