В фотоловушку на «Столбах» попала рысь с котятами
На территории насчитывается всего шесть особей рыси.
На территории насчитывается всего шесть особей рыси.
Рысь с котятами попала в объектив лесной камеры на «Столбах». Об этом сообщает
В этот период детеныши полностью зависят от матери. Она обучает их выживать в дикой природе, а для этого большое значение имеют навыки охоты. Такой опыт дает возможность молодым особям развиваться, отмечают в заповеднике.
«В подростковом возрасте у малышей проявляется исследовательское поведение, и они с удовольствием ходят по упавшему дереву. Родительский инстинкт вынуждает самку быть внимательной, и она во многом полагается на слух. Звери, подняв головы, обращают внимание даже на крики ворона. При возникновении опасности малыши моментально оказываются возле матери, и выводок быстрым шагом уходит в безопасное место», — говорится в сообщении заповедника.
Отмечается, что популяция этих кошачьих под особым контролем — в настоящий момент на территории насчитывается всего шесть особей.