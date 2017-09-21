Уснувшего на светофоре водителя не удалось разбудить

Автомобильная авария произошла вечером 20 сентября на пересечении улиц Степной и Станиславского. Toyota Platz при движении по Станиславского остановилась на перекрестке на красный сигнал светофора. Далее машина начала дергаться и поехала. В этот момент перекресток по Степной пересекал Pajero, сообщает «Автоспас».

В итоге Platz по касательной задел внедорожник, выехал на встречку и там остановился. Когда очевидцы и другой участник аварии подошли к седану, водитель крепко спал, и разбудить его не получилось.

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Пользователи соцсетей, увидев кадры с уснувшим водителем, не без оснований предположили, что тот находится в состоянии сильного опьянения. «Как он в таком состоянии вообще смог машину с места тронуть и куда-то ехать?» — задался вопросом один из подписчиков паблика «АСТ-54». Некоторые отметили, что парень, несмотря на свое состояние, чрезвычайно цепко держится за руль.