Уснувшего на светофоре водителя не удалось разбудить

Автомобильная авария произошла вечером 20 сентября на пересечении улиц Степной и Станиславского. Toyota Platz при движении по Станиславского остановилась на перекрестке на красный сигнал светофора. Далее машина начала дергаться и поехала. В этот момент перекресток по Степной пересекал Pajero, сообщает «Автоспас».
В итоге Platz по касательной задел внедорожник, выехал на встречку и там остановился. Когда очевидцы и другой участник аварии подошли к седану, водитель крепко спал, и разбудить его не получилось.
Пользователи соцсетей, увидев кадры с уснувшим водителем, не без оснований предположили, что тот находится в состоянии сильного опьянения. «Как он в таком состоянии вообще смог машину с места тронуть и куда-то ехать?» — задался вопросом один из подписчиков паблика «АСТ-54». Некоторые отметили, что парень, несмотря на свое состояние, чрезвычайно цепко держится за руль.
К сожалению, подобные случаи — не такая уж и редкость. Всего пару недель назад неадекватный водитель Mitsubishi Lancer уснул сразу же после ДТП, виновником которого он и послужил. Объятия Морфея настигли мужчину столь стремительно, что он даже не удосужился отстегнуть ремень безопасности.