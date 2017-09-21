В Москве и Подмосковье ожидается до 18 градусов тепла и местами небольшой дождь
Ветер восточный, 5−10 м/с, днем местами с порывами до 15 м/с.
Ветер восточный, 5−10 м/с, днем местами с порывами до 15 м/с.
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Теплая, ветреная погода с небольшим дождем ожидается в четверг в Московском регионе, сообщили в Росгидромете.
«Под утро местами по области возможен туман. Днем в некоторых районах пройдет небольшой дождь. В Москве температура воздуха составит 16−18 градусов, по области будет от 13 до 18 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер восточный, 5−10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.
В пятницу ночью столбики термометров в столице покажут 8−10 градусов, в Подмосковье будет от 6 до 11 градусов. Днем в Москве потеплеет до 16−18 градусов, по области — до 13−18 градусов. Ветер восточный, 5−10 м/с, днем местами с порывами до 15 м/с. Осадков не ожидается.