Ученые: Байкал может превратиться в океан из-за раскола Евразии через 20 млн лет

Источник: IrkutskMedia.ru

Байкал может превратиться в океан из-за раскола континента Евразия на две части через 20 млн лет, отметили ученые из Института геологии и минералогии СО РАН и Новосибирского госуниверситета. К такому выводу пришли сотрудники академии наук и университета, проведя комплексное исследование рифтовой зоны озера. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.

Байкальская рифтовая зона — огромный раскол в земной коре — постепенно расширяется. Днища впадин углубляются на 3−4 мм в год, а горы вокруг озера растут со скоростью 5−6 мм в год.

«Если не изменится геодинамическая обстановка, через 20 млн лет самый большой континент снова разобьется на две части, а на месте Байкала появится новый океан», — говорится в сообщении.

Ученые проанализировали процессы накопления отложений во впадинах зоны и пришли к выводу, что 5−7 млн лет назад тектоническая активность в регионе резко возросла — горы начали ускоренно расти, а впадины проваливаться еще глубже. На основе проведенного анализа сделан прогноз о сроках разделения континента.

Подобное комплексное исследование Байкальской рифтовой зоны проведено впервые, отмечает издание. Ранее геологи изучали только отдельные ее части.