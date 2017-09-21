Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Китай нанесет мощный удар по доллару
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Делегация РФ ушла из зала Генассамблеи ООН до речи главы Литвы
«Финал будет ярким. Предвкушаю»: Захарова о речи Фримена о Путине
Лавров прокомментировал речь Трампа в ООН
15 лет без Бодрова: памятник по-братскиВ 2002 году в Кармадонском ущелье погибли 127 человек.
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
СМИ: Жириновский назвал срок окончания «эпохи Путина»
Ольга Ковитиди: Порошенко «получил удар в бороду»
Делегация РФ ушла из зала Генассамблеи ООН до речи главы Литвы
Отец «пьяного» ребенка снова обратился в СК
В США думают, что Россия и КНР возненавидят их новый танк – СМИ
Эксперт назвал дату распада США – СМИ
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
16Последствия урагана «Ирма»
1035 лет назад погибла Грейс Келли
06:20 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Ученые: Байкал может превратиться в океан из-за раскола Евразии через 20 млн лет

Сотрудники из Института геологии и минералогии СО РАН и Новосибирского госуниверситета провели комплексное исследование рифтовой зоны озера.

Источник: IrkutskMedia.ru

Байкал может превратиться в океан из-за раскола континента Евразия на две части через 20 млн лет, отметили ученые из Института геологии и минералогии СО РАН и Новосибирского госуниверситета. К такому выводу пришли сотрудники академии наук и университета, проведя комплексное исследование рифтовой зоны озера. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.

Байкальская рифтовая зона — огромный раскол в земной коре — постепенно расширяется. Днища впадин углубляются на 3−4 мм в год, а горы вокруг озера растут со скоростью 5−6 мм в год.

«Если не изменится геодинамическая обстановка, через 20 млн лет самый большой континент снова разобьется на две части, а на месте Байкала появится новый океан», — говорится в сообщении.

Ученые проанализировали процессы накопления отложений во впадинах зоны и пришли к выводу, что 5−7 млн лет назад тектоническая активность в регионе резко возросла — горы начали ускоренно расти, а впадины проваливаться еще глубже. На основе проведенного анализа сделан прогноз о сроках разделения континента.

Подобное комплексное исследование Байкальской рифтовой зоны проведено впервые, отмечает издание. Ранее геологи изучали только отдельные ее части.

Работа опубликована в международном научном издании Gondwana Research.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Елена Федорова: Общественный транспорт Иркутска плавно переходит на электронную оплату
Спикер ЗС Приангарья поддержал кандидатуру Руслана Болотова на должность главы кабмина
Пентагон ответил на обвинение Генштаба по ситуации в Идлибе
В Госдуму внесли законопроект о раздаче нефтяных денег россиянам
Пенс и Порошенко не стали слушать выступление Лаврова в Совбезе
Глава МИД Северной Кореи отреагировал на угрозы Трампа
СМИ узнали об отставке нижегородского губернатора
Власти назвали города России с самым грязным воздухом
Тиллерсон рассказал о планах Трампа относительно сделки с Ираном
Спорт
Промес забил — и побежал к Каррере: «Спартак» обыграл «Кубань» Несмотря на непростое и нервное время, красно-белые уверенно победили на выезде краснодарскую команду в 1/16 финала Кубка России за счет двух голов своей главной звезды
Авто
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео) Габариты автомобиля оказались непозволительно большими для улиц крошечного княжества
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня» Актриса и телеведущая обвинила руководство «Первого канала» в «болезненных амбициях»
Недвижимость
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Власти готовят новый закон по страхованию жилья от ЧС
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Родных Жанны Фриске удивил вопрос маленького Платона Дмитрий Шепелев больше не препятствует общению сына Платона с бабушкой и дедушкой. 
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь