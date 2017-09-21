Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: «Независимость» Литвы от «Газпрома» обернулась крахом
Широкое лицо говорит о большом сексуальном аппетите
Светская Москва: Чайковскую удивило, как выглядит Оксана Федорова
Скончался Виктор Кременюк
Свадьба армянского миллиардера удивила Москву (фото)
Как отдыхать будем? Время изучить график праздников и выходных на 2018 год
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
«Осталось ждать нам с вами 12 лет»: Жириновский об "эпохе" Путине
Ольга Ковитиди: Порошенко «получил удар в бороду»
Делегация РФ ушла из зала Генассамблеи ООН до речи главы Литвы
Отец «пьяного» ребенка снова обратился в СК
В США думают, что Россия и КНР возненавидят их новый танк – СМИ
Эксперт назвал дату распада США – СМИ
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
16Последствия урагана «Ирма»
8Салют водородной бомбе
06:29 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Центр Владивостока перекроют из-за празднования Дня тигра

Для автомобилистов организуют объезд.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 21 сентября, PrimaMedia.

Движение и парковку транспортных средств на ряде автомобильных дорог в центре Владивостока ограничат в воскресенье, 24 сентября, с 10.20 до 14.00 в связи с празднованием Дня тигра. Для автомобилистов будет организован объезд транспортных средств по улицам 1-й Морской, Тигровой, Пограничной, Западной, Авроровской, Комсомольской и проспекту Красного Знамени, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Приморский край в 18-й раз отметит традиционный тигриный праздник. День тигра в этом году пройдет в эти выходные, 23—24 сентября. Основная часть мероприятий состоится во Владивостоке и Уссурийске. Участие в праздничных шествиях и флешмобах могут принять все жители Приморья.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Смертельные прыжки с парашютом: 12 лет трагедий в Приморье
Гора Сестра: горная тайга и каменные изваяния "тигриной" столицы
Пентагон ответил на обвинение Генштаба по ситуации в Идлибе
В Госдуму внесли законопроект о раздаче нефтяных денег россиянам
СМИ сообщили детали проекта Киева по миротворцам в Донбассе
Глава МИД Северной Кореи отреагировал на угрозы Трампа
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
СМИ узнали об отставке нижегородского губернатора
Тиллерсон рассказал о планах Трампа относительно сделки с Ираном
Спорт
Промес забил — и побежал к Каррере: «Спартак» обыграл «Кубань» Несмотря на непростое и нервное время, красно-белые уверенно победили на выезде краснодарскую команду в 1/16 финала Кубка России за счет двух голов своей главной звезды
Авто
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео) Габариты автомобиля оказались непозволительно большими для улиц крошечного княжества
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня» Актриса и телеведущая обвинила руководство «Первого канала» в «болезненных амбициях»
Недвижимость
Назван размер семейного дохода для «комфортной» ипотеки
Названы районы за МКАД с самым дорогим съемным жильем
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Совмещенный санузел: за и против
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Родных Жанны Фриске удивил вопрос маленького Платона Дмитрий Шепелев больше не препятствует общению сына Платона с бабушкой и дедушкой. 
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь