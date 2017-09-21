Центр Владивостока перекроют из-за празднования Дня тигра

Движение и парковку транспортных средств на ряде автомобильных дорог в центре Владивостока ограничат в воскресенье, 24 сентября, с 10.20 до 14.00 в связи с празднованием Дня тигра. Для автомобилистов будет организован объезд транспортных средств по улицам 1-й Морской, Тигровой, Пограничной, Западной, Авроровской, Комсомольской и проспекту Красного Знамени, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Приморский край в 18-й раз отметит традиционный тигриный праздник. День тигра в этом году пройдет в эти выходные, 23—24 сентября . Основная часть мероприятий состоится во Владивостоке и Уссурийске. Участие в праздничных шествиях и флешмобах могут принять все жители Приморья.