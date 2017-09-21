Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: «Независимость» Литвы от «Газпрома» обернулась крахом
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
12 самых бесполезных вещей для роддома
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Как выглядят мужья plus-size моделей
Как отдыхать будем? Время изучить график праздников и выходных на 2018 год
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
Шепелев назвал поступок Малахова "бесчеловечным" - СМИ
Жириновский назвал срок окончания «эпохи Путина»
55-летняя Андреева оправдалась за пиджак за 200 тыс. рублей
Как выглядят мужья plus-size моделей
В США думают, что Россия и КНР возненавидят их новый танк – СМИ
Эксперт назвал дату распада США – СМИ
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
10Лучшие снимки Cassini
09:13 (мск), источник: Интерфакс

Сибирские ученые спрогнозировали раскол Евразии через 20 млн лет

За это время на месте Байкала появится океан.

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU — Ученые Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева (ИГМ, Новосибирск) восстановили историю Байкала и спрогнозировали его геологическое будущее, сообщает в четверг издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

Через 20 миллионов лет самый большой континент снова разобьется на две части, а на месте Байкала появится новый океан

«В земной коре, прямо посередине Евразии, находится огромный раскол — Байкальская рифтовая зона. Постепенно он расширяется и, если не изменится геодинамическая обстановка, через 20 миллионов лет самый большой континент снова разобьется на две части, а на месте Байкала появится новый океан», — говорится в сообщении.

Результаты работы опубликованы в специальном выпуске журнала «Gondwana Research» в статье ведущего научного сотрудника лаборатории геоинформационных технологий и дистанционного зондирования ИГМ Сергея Кривоногова и старшего научного сотрудника лаборатории магматизма и рудообразования ИГМ Инноны Сафоновой.

Раньше подобного полного обзора по Байкальской рифтовой зоне не делалось — геологи исследовали ее отдельные части, а обобщающие работы касались только центральной зоны этого региона — непосредственно самой впадины озера Байкал.

Связывая между собой тектонические процессы и накопление осадков во впадинах Байкальской рифтовой зоны, обобщая данные об этом объекте, полученные другими исследователями, новосибирские ученые пришли к выводу, что до того, как появился Байкальский рифт, в мезозое (примерно 100 — 70 млн лет назад) на его месте также существовала система рифтовых впадин.

Несколько десятков миллионов лет, до начала второй половины неогена, Байкальская рифтовая зона развивалась достаточно спокойно, но 7 — 5 млн скорости тектонических движений очень резко увеличились: горы начали быстро расти вверх, стали образовываться хребты, такие, как сейчас, а впадины — с большой скоростью проваливаться, и в результате сформировался рельеф альпийского типа.

Активно этим процессам образования альпийского рельефа способствовали крупные оледенения Северного полушария, первое из которых происходило примерно 700 тысяч лет назад, а последнее — 110−12 тысяч лет назад.

Отмечается, что горы вокруг Байкала продолжают расти, в среднем на 5 — 6 миллиметров в год, на 3 — 4 мм углубляются днища впадин.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Вандалы повредили стеклянный купол в только что открывшемся парке "Зарядье"
Священник из Евпатории попросил власти создать в Крыму нудистский пляж
Пентагон ответил на обвинение Генштаба по ситуации в Идлибе
В Госдуму внесли законопроект о раздаче нефтяных денег россиянам
СМИ сообщили детали резолюции Киева по миротворцам в Донбассе
Глава МИД Северной Кореи отреагировал на угрозы Трампа
Власти назвали города России с самым грязным воздухом
СМИ: губернатор Нижегородской области уходит в отставку
Тиллерсон рассказал о планах Трампа относительно сделки с Ираном
Спорт
Промес забил — и побежал к Каррере: «Спартак» обыграл «Кубань» Несмотря на непростое и нервное время, красно-белые уверенно победили на выезде краснодарскую команду в 1/16 финала Кубка России за счет двух голов своей главной звезды
Авто
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео) Габариты автомобиля оказались непозволительно большими для улиц крошечного княжества
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня» Актриса и телеведущая обвинила руководство «Первого канала» в «болезненных амбициях»
Недвижимость
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Церковную недвижимость предложили приватизировать
Названы популярные у покупателей жилья станции метро
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Родных Жанны Фриске удивил вопрос маленького Платона Дмитрий Шепелев больше не препятствует общению сына Платона с бабушкой и дедушкой. 
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь