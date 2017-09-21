Селфи с учениками собирают с педагогов Хабаровского края

В Хабаровском крае стартовал конкурс «Педагогическое SELFIE» на лучший оригинальный снимок педагогов со своими учениками. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», итоги состязаний подведут 5 октября.

«Автопортрет, сделанный от руки участника, должен отображать совместную деятельность педагога и воспитанников. Чем больше на вашем фото-selfie будет действующих лиц, тем интереснее будет работа для жюри. Оригинальность, творчество и позитив приветствуются», — отмечают организаторы конкурса.

Свои работы необходимо разместить в социальной сети «Вконтакте» в альбоме конкурса «Краевой конкурс «Педагогическое SELFIE».

В конкурсе определят победителя и призёров. Также по результатам голосования за фотографии будет определена номинация «Приз зрительских симпатий». В настоящее время педагоги уже отправили на конкурс 62 работы.