Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия резко усмиряет "русских немцев"
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Светская Москва: Чайковскую удивило, как выглядит Оксана Федорова
Скончался Виктор Кременюк
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе»
Дмитрий Борисов ответил на сравнения с Малаховым
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Шепелев назвал поступок Малахова "бесчеловечным" - СМИ
Жириновский назвал срок окончания «эпохи Путина»
Делегация РФ ушла из зала Генассамблеи ООН до речи главы Литвы
Отец «пьяного» ребенка снова обратился в СК
В США думают, что Россия и КНР возненавидят их новый танк – СМИ
Эксперт назвал дату распада США – СМИ
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
16Последствия урагана «Ирма»
8Салют водородной бомбе
06:42 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Селфи с учениками собирают с педагогов Хабаровского края

В регионе проходит конкурс на лучшее оригинальное фото.

В Хабаровском крае стартовал конкурс «Педагогическое SELFIE» на лучший оригинальный снимок педагогов со своими учениками. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», итоги состязаний подведут 5 октября.

«Автопортрет, сделанный от руки участника, должен отображать совместную деятельность педагога и воспитанников. Чем больше на вашем фото-selfie будет действующих лиц, тем интереснее будет работа для жюри. Оригинальность, творчество и позитив приветствуются», — отмечают организаторы конкурса.

Свои работы необходимо разместить в социальной сети «Вконтакте» в альбоме конкурса «Краевой конкурс «Педагогическое SELFIE».

В конкурсе определят победителя и призёров. Также по результатам голосования за фотографии будет определена номинация «Приз зрительских симпатий». В настоящее время педагоги уже отправили на конкурс 62 работы.

Конкурс проводит Хабаровский краевой институт развития образования. Фотографии принимаются до 1 октября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В Хабаровске продолжают гонять торговцев нелегальной красной рыбой
Хабаровский край в августе установил рекорд рождаемости
Пентагон ответил на обвинение Генштаба по ситуации в Идлибе
В Госдуму внесли законопроект о раздаче нефтяных денег россиянам
СМИ сообщили детали проекта Киева по миротворцам в Донбассе
Глава МИД Северной Кореи отреагировал на угрозы Трампа
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
СМИ узнали об отставке нижегородского губернатора
Тиллерсон рассказал о планах Трампа относительно сделки с Ираном
Спорт
Промес забил — и побежал к Каррере: «Спартак» обыграл «Кубань» Несмотря на непростое и нервное время, красно-белые уверенно победили на выезде краснодарскую команду в 1/16 финала Кубка России за счет двух голов своей главной звезды
Авто
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео) Габариты автомобиля оказались непозволительно большими для улиц крошечного княжества
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня» Актриса и телеведущая обвинила руководство «Первого канала» в «болезненных амбициях»
Недвижимость
Стало известно о компенсации магазинам в сносимых домах
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Инвесторы разочаровались в рынке недвижимости
Церковную недвижимость предложили приватизировать
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Родных Жанны Фриске удивил вопрос маленького Платона Дмитрий Шепелев больше не препятствует общению сына Платона с бабушкой и дедушкой. 
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь