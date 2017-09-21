Селфи с учениками собирают с педагогов Хабаровского края
В регионе проходит конкурс на лучшее оригинальное фото.
В регионе проходит конкурс на лучшее оригинальное фото.
В Хабаровском крае стартовал конкурс «Педагогическое SELFIE» на лучший оригинальный снимок педагогов со своими учениками. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», итоги состязаний подведут 5 октября.
«Автопортрет, сделанный от руки участника, должен отображать совместную деятельность педагога и воспитанников. Чем больше на вашем
Свои работы необходимо разместить в социальной сети «Вконтакте» в альбоме конкурса «Краевой конкурс «Педагогическое SELFIE».
В конкурсе определят победителя и призёров. Также по результатам голосования за фотографии будет определена номинация «Приз зрительских симпатий». В настоящее время педагоги уже отправили на конкурс 62 работы.
Конкурс проводит Хабаровский краевой институт развития образования. Фотографии принимаются до 1 октября.