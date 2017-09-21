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07:17 (мск), источник: Tengrinews

Серик Ахметов вышел на свободу

Серик Ахметов вышел на свободу, передает корреспондент Tengrinews.kz. Это произошло сегодня утром. У выхода колонии в Карагандинской области собрались представители СМИ.

Источник: Tengrinews

Серик Ахметов вышел из ворот колонии, сел в машину и уехал.

«Да, конечно, сейчас я поеду домой», — ответил Серик Ахметов на вопрос журналистов.

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Напомним, бывший премьер-министр Казахстана Серик Ахметов был приговорен к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Суд признал его виновным в совершении шести коррупционных преступлений, в том числе получении взятки в особо крупном размере, хищении бюджетных средств в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Серик Ахметов выплатил 2,2 миллиарда ­тенге в качестве компенсации за нанесенный государству ущерб. Благодаря этому суд сократил срок заключения осужденному с десяти до восьми лет.­ В январе этого года стало известно, что Серику Ахметову сократили срок по амнистии.

Неотбытая часть наказания была сокращена на четверть, то есть на один год семь месяцев и 11 дней. По данным Генпрокуратуры, к осужденному экс-премьер-министру Серику Ахметову применена замена меры наказания на ограничение свободы.

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