Серик Ахметов вышел на свободу
Серик Ахметов вышел на свободу, передает корреспондент Tengrinews.kz. Это произошло сегодня утром. У выхода колонии в Карагандинской области собрались представители СМИ.
Серик Ахметов вышел на свободу, передает корреспондент Tengrinews.kz. Это произошло сегодня утром. У выхода колонии в Карагандинской области собрались представители СМИ.
Серик Ахметов вышел из ворот колонии, сел в машину и уехал.
«Да, конечно, сейчас я поеду домой», — ответил Серик Ахметов на вопрос журналистов.
Напомним, бывший
Серик Ахметов выплатил 2,2 миллиарда тенге в качестве компенсации за нанесенный государству ущерб. Благодаря этому суд сократил срок заключения осужденному с десяти до восьми лет. В январе этого года стало известно, что Серику Ахметову сократили срок по амнистии.
Неотбытая часть наказания была сокращена на четверть, то есть на один год семь месяцев и 11 дней. По данным Генпрокуратуры, к осужденному