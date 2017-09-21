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07:14 (мск), источник: РИА Новости

Во Владивостоке на автобусах появились баннеры против показа «Матильды»

Баннеры против выхода фильма Алексея Учителя «Матильда» появились на автобусах во Владивостоке. Эту информацию РИА Новости также подтвердили в мэрии.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 21 сен — РИА Новости. Баннеры против выхода фильма Алексея Учителя «Матильда» появились на автобусах во Владивостоке.

Эту информацию РИА Новости также подтвердили в мэрии. «Но администрация города не вмешивается в хозяйственную деятельность компаний-перевозчиков. Нам важно, чтобы соблюдался маршрут, график движения, а вся наружная реклама на автобусах — не в нашей компетенции. Другое дело, если она нарушает закон, тогда это вопрос надзорных органов», — сказал представитель мэрии.

Представитель краевого УФАС РФ сообщил РИА Новости, что жалоб по этому поводу в управление не поступало. «Это не реклама, и жалоб или обращений по поводу баннеров не было. Мы сейчас проверяем только обращение жителей Москвы по поводу трейлера фильма, однако такое же обращение поступило во многие управления ФАС по России», — отметил собеседник агентства.

Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Картина выходит в российский прокат 26 октября. Ранее представители общественного движения «Царский крест» назвали «Матильду» антироссийской и антирелигиозной провокацией, а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призывала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в «Матильде» образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

На прошлой неделе объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» отказалась от показа «Матильды» из-за угроз безопасности, а министр культуры Владимир Мединский попросил главу МВД обеспечить порядок во время трансляции «Матильды», так как в последнее время участились призывы к насилию и угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма.

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