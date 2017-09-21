Институт для привлечения студентов из стран БРИКС создан в Иркутске
Высшее образовательное учреждение повысит международную конкурентоспособность ИРНИТУ.
Высшее образовательное учреждение повысит международную конкурентоспособность ИРНИТУ.
Байкальский институт БРИКС создан для привлечения студентов из стран БРИКС в Иркутске. Директор высшего образотвальеного учреждения Дмитрий Савкин отметил, что институт намерен привлечь ученых с мировым именем из пятерки стран для формирования сильной научной базы в Сибири, создать
БИ БРИКС выступит как «Акселератор изменений», чтобы трансформировать традиционные структурные подразделения и области их
«Руководство ИРНИТУ считает важным создать условия для привлечения ученых с мировым именем. Чтобы стать базой для экспорта российского образования на первом этапе планируется открыть четыре междисциплинарных бакалаврских и две магистерских программы на английском языке: “IT, большие данные и облачные технологии”, “Прикладная экология: инжиниринг, управление и постподдержка”, “Устойчивая инновационная экономика” (совместно с ведущим китайским университетом), “Бизнес в странах БРИКС” (с пятью треками — соответственно каждой стране БРИКС)», — сообщили в
Согласно планам бакалаврской программы в 2018 году предусмотрена разработка собственных образовательных стандартов ИРНИТУ в рамках вверенных университету полномочий, а также активное привлечение иностранных студентов. Байкальский институт БРИКС планирует выйти к 2020 году на набор в 400 человек на все англоязычные программы, запланирована интеграция иностранных студентов в работу научных лабораторий и Технопарка ИРНИТУ после освоения ими русского языка. Практические занятия и стажировки будут проходить в компаниях, семестровые обмены предполагаются в Китае, Индии, Бразилии, Южной Африке.
В качестве примера Дмитрий Савкин рассказал о задачах образовательной программы «Applied ecology: management and engineering». Программа нацелена на подготовку специалистов с навыками системного мышления, способных формулировать и решать как стратегические задачи, так и практические.
«Сильной стороной программы является подготовка не только технолога и инженера, но и ученого, способного сформулировать новую задачу, разработать новую методику, запустить стартап. Дополнительные навыки по экономике природопользования и менеджменту позволят не только создать новый продукт, но продвинуть его на рынок и продать его», — отметил директор института.
Руководство ИРНИТУ связывает с БИ БРИКС повышение международной конкурентоспособности вуза. Этому, в частности, будет способствовать обучение на английском языке будущих мировых лидеров инноваций из стран БРИКС: экспертов по «зеленой» экономике,
ИРНИТУ должен стать базой подготовки конкурентоспособных кадров международного уровня. Объединение экономических интересов вуза и бизнеса может создать новые секторы экономики для изменения экосреды трех регионов вокруг Байкала. Иностранные выпускники БИ БРИКС ИРНИТУ станут носителями технологий и методов, а также создадут группы влияния в странах БРИКС, позволив в перспективе привлечь дополнительные инвестиции в наш университет
Как считает директор Дмитрий Савкин, в течение 10 лет ИРНИТУ может войти в первую сотню предметного