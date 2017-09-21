Институт для привлечения студентов из стран БРИКС создан в Иркутске

Источник: IrkutskMedia.ru

Байкальский институт БРИКС создан для привлечения студентов из стран БРИКС в Иркутске. Директор высшего образотвальеного учреждения Дмитрий Савкин отметил, что институт намерен привлечь ученых с мировым именем из пятерки стран для формирования сильной научной базы в Сибири, создать научно-образовательный хаб для экспорта российского образования и способствовать интернационализации ИРНИТУ, продвигая бренд вуза в Бразилию, Индию, Китай, Южную Африку. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ИРНИТУ.

БИ БРИКС выступит как «Акселератор изменений», чтобы трансформировать традиционные структурные подразделения и области их научно-образовательной деятельности в соответствии с задачами современного рынка НТИ. Новое подразделение будет участвовать в разработке новых образовательных стандартов в профессиональных областях, востребованных в Байкальском макрорегионе, подчеркнул Дмитрий Савкин.

«Руководство ИРНИТУ считает важным создать условия для привлечения ученых с мировым именем. Чтобы стать базой для экспорта российского образования на первом этапе планируется открыть четыре междисциплинарных бакалаврских и две магистерских программы на английском языке: “IT, большие данные и облачные технологии”, “Прикладная экология: инжиниринг, управление и постподдержка”, “Устойчивая инновационная экономика” (совместно с ведущим китайским университетом), “Бизнес в странах БРИКС” (с пятью треками — соответственно каждой стране БРИКС)», — сообщили в пресс-службе.

Согласно планам бакалаврской программы в 2018 году предусмотрена разработка собственных образовательных стандартов ИРНИТУ в рамках вверенных университету полномочий, а также активное привлечение иностранных студентов. Байкальский институт БРИКС планирует выйти к 2020 году на набор в 400 человек на все англоязычные программы, запланирована интеграция иностранных студентов в работу научных лабораторий и Технопарка ИРНИТУ после освоения ими русского языка. Практические занятия и стажировки будут проходить в компаниях, семестровые обмены предполагаются в Китае, Индии, Бразилии, Южной Африке.

В качестве примера Дмитрий Савкин рассказал о задачах образовательной программы «Applied ecology: management and engineering». Программа нацелена на подготовку специалистов с навыками системного мышления, способных формулировать и решать как стратегические задачи, так и практические.

«Сильной стороной программы является подготовка не только технолога и инженера, но и ученого, способного сформулировать новую задачу, разработать новую методику, запустить стартап. Дополнительные навыки по экономике природопользования и менеджменту позволят не только создать новый продукт, но продвинуть его на рынок и продать его», — отметил директор института.

Руководство ИРНИТУ связывает с БИ БРИКС повышение международной конкурентоспособности вуза. Этому, в частности, будет способствовать обучение на английском языке будущих мировых лидеров инноваций из стран БРИКС: экспертов по «зеленой» экономике, инженеров-технологов со знанием эко-стандартов, способных создавать новые технологии, а также экономистов и управленцев со знанием экономики и специфики стран БРИКС.

ИРНИТУ должен стать базой подготовки конкурентоспособных кадров международного уровня. Объединение экономических интересов вуза и бизнеса может создать новые секторы экономики для изменения экосреды трех регионов вокруг Байкала. Иностранные выпускники БИ БРИКС ИРНИТУ станут носителями технологий и методов, а также создадут группы влияния в странах БРИКС, позволив в перспективе привлечь дополнительные инвестиции в наш университет из-за рубежа.