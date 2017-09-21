Какая погода ждет жителей Уфы в выходные

Источник: РИА "Новости"

Осень в Уфе потихоньку вступает в свои законные права и отправляет в небытие теплые деньки. Постепенное снижение температуры воздуха начнется в эту пятницу, 22 сентября. В большинстве своем день будет пасмурным. Однако к обеду солнце выглянет из-за темных облаков. Ожидается недолгий дождь. Ночью столбики термометров опустятся до +8, днем потеплеет до 11−13 градусов.

23 и 24 сентября, по прогнозам синоптиков, обещают быть разными. Если в субботу погода ожидается солнечный день, то в воскресенье над башкирской столицей соберутся тучи. Однако небесная канцелярия осадков на последний день недели не запланировала.

В субботу температура воздуха опустится до +5, днем — +10,+13 градусов. На следующий день уфимцев ждет аналогичная, но пасмурная погода.