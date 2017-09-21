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06:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Какая погода ждет жителей Уфы в выходные

Синоптики обещают небольшие дожди и постепенное понижение температуры воздуха.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 89% 760 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА "Новости"

Осень в Уфе потихоньку вступает в свои законные права и отправляет в небытие теплые деньки. Постепенное снижение температуры воздуха начнется в эту пятницу, 22 сентября. В большинстве своем день будет пасмурным. Однако к обеду солнце выглянет из-за темных облаков. Ожидается недолгий дождь. Ночью столбики термометров опустятся до +8, днем потеплеет до 11−13 градусов.

23 и 24 сентября, по прогнозам синоптиков, обещают быть разными. Если в субботу погода ожидается солнечный день, то в воскресенье над башкирской столицей соберутся тучи. Однако небесная канцелярия осадков на последний день недели не запланировала.

В субботу температура воздуха опустится до +5, днем — +10,+13 градусов. На следующий день уфимцев ждет аналогичная, но пасмурная погода.

Кстати, это последние выходные в сентябре, которые еще можно провести на природе: сходить в лес за грибами, пожарить шашлыки и урвать последние лучи тепла. С понедельника в столицу Башкирии придет настоящая осень с дождями порывистым ветром.

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