На mos.ru появилась возможность проверить историю автомобиля

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На mos.ru появилась услуга проверки автоистории. С ее помощью можно узнать количество владельцев автомобиля, зарегистрированного в Москве и Московской области, информацию о его участии в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), факты коммерческого использования (в качестве такси), а также сведения нахождении машины в розыске.

Такие данные полезно выяснить перед покупкой подержанного автомобиля.

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До недавнего времени опция проверки автоистории была доступна лишь на портале «Автокод». Она продолжит работать там и сейчас. Но до конца года все сервисы «Автокода» постепенно перенесут на официальный сайт Мэра и Правительства Москвы. В одном месте пользователи смогут записаться в экзаменационные и регистрационные подразделения ГИБДД, обжаловать штрафы в Московской административной дорожной инспекции или ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства», а также оплатить штрафы и проверить документы: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации машины (СТС), техпаспорт (ПТС).

«Появление сервисов “Автокода” на mos.ru — часть масштабного проекта по объединению всех городских сервисов в единый портал для удобства москвичей. В рамках пилотного проекта мы запустили на городском сайте сервис проверки автоистории, с помощью которого можно в режиме реального времени узнать все об эксплуатации автомобиля и его характеристики», — рассказал руководитель направления транспорта и безопасности Департамента информационных технологий города Москвы Юрий Чулюков.

В настоящее время это самый популярный сервис “Автокода”, с его помощью было проверено уже 45 миллионов автомобилей. Юрий Чулюков Руководитель направления транспорта и безопасности Департамента информационных технологий города Москвы

Чтобы посмотреть детальную историю машины на mos.ru, нужно зайти в раздел «Услуги» — «Личный транспорт» — «Покупка, продажа, учет авто и мото» — «Проверка ТС по VIN и госномеру». Узнать подробности эксплуатации транспортного средства можно только при наличии номера СТС, а также идентификационного (VIN) и регистрационного номеров автомобиля. СТС выдается при постановке транспортного средства на учет. Номер свидетельства состоит из комбинации десяти цифр и русских букв. VIN — уникальный код транспортного средства, состоящий из 17 символов.

В коде представлена информация о производителе и характеристиках транспортного средства, годе выпуска.

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Идентификационные номера наносятся (выбиваются) на неразъемных составляющих кузова или шасси и на специально изготовленных номерных табличках (шильдиках). VIN не может содержать латинские буквы I, O и Q (из-за сходства с цифрами 1 и 0) Регистрационный номер машины — это уникальный набор букв и цифр, указанный как в документах на авто, так и на его номерных знаках — светоотражающих табличках на передней и задней сторонах машины.