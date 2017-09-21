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10:42 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

На mos.ru появилась возможность проверить историю автомобиля

До недавнего времени проверка автоистории была доступна лишь на портале «Автокод». Для удобства горожан все сервисы этого портала до конца года перенесут на официальный сайт Мэра и Правительства Москвы.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На mos.ru появилась услуга проверки автоистории. С ее помощью можно узнать количество владельцев автомобиля, зарегистрированного в Москве и Московской области, информацию о его участии в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), факты коммерческого использования (в качестве такси), а также сведения нахождении машины в розыске.

Такие данные полезно выяснить перед покупкой подержанного автомобиля.
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До недавнего времени опция проверки автоистории была доступна лишь на портале «Автокод». Она продолжит работать там и сейчас. Но до конца года все сервисы «Автокода» постепенно перенесут на официальный сайт Мэра и Правительства Москвы. В одном месте пользователи смогут записаться в экзаменационные и регистрационные подразделения ГИБДД, обжаловать штрафы в Московской административной дорожной инспекции или ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства», а также оплатить штрафы и проверить документы: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации машины (СТС), техпаспорт (ПТС).

«Появление сервисов “Автокода” на mos.ru — часть масштабного проекта по объединению всех городских сервисов в единый портал для удобства москвичей. В рамках пилотного проекта мы запустили на городском сайте сервис проверки автоистории, с помощью которого можно в режиме реального времени узнать все об эксплуатации автомобиля и его характеристики», — рассказал руководитель направления транспорта и безопасности Департамента информационных технологий города Москвы Юрий Чулюков.

В настоящее время это самый популярный сервис “Автокода”, с его помощью было проверено уже 45 миллионов автомобилей.
Юрий Чулюков
Руководитель направления транспорта и безопасности Департамента информационных технологий города Москвы

Чтобы посмотреть детальную историю машины на mos.ru, нужно зайти в раздел «Услуги» — «Личный транспорт» — «Покупка, продажа, учет авто и мото» — «Проверка ТС по VIN и госномеру». Узнать подробности эксплуатации транспортного средства можно только при наличии номера СТС, а также идентификационного (VIN) и регистрационного номеров автомобиля. СТС выдается при постановке транспортного средства на учет. Номер свидетельства состоит из комбинации десяти цифр и русских букв. VIN — уникальный код транспортного средства, состоящий из 17 символов.

В коде представлена информация о производителе и характеристиках транспортного средства, годе выпуска.
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Идентификационные номера наносятся (выбиваются) на неразъемных составляющих кузова или шасси и на специально изготовленных номерных табличках (шильдиках). VIN не может содержать латинские буквы I, O и Q (из-за сходства с цифрами 1 и 0) Регистрационный номер машины — это уникальный набор букв и цифр, указанный как в документах на авто, так и на его номерных знаках — светоотражающих табличках на передней и задней сторонах машины.

Портал «Автокод» заработал весной 2014 года. С его помощью можно получить большой объем важной для водителей информации. В частности, проверить наличие административных штрафов за нарушение правил дорожного движения, оплатить их, узнать историю автомобиля. За время работы «Автокод» помог проверить более 116 миллионов, обжаловать почти 75 тысяч и оплатить около 320 тысяч штрафов. Кроме того, через портал было оформлено почти 420 тысяч записей на получение услуг ГИБДД.

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