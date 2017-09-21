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07:27 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцы более 8 часов не могут вылететь из аэропорта Турции

Задержка рейса из Анталии связана с техническим обслуживанием лайнера, сообщили в колл-центре авиакомпании «Азур эйр».

Источник: РИА "Новости"

Новосибирцы более 8 часов не могут вылететь из аэропорта Турции, по словам очевидцев, задержка рейса связана с поломкой судна, авиаперевозчик эту информацию не подтвердил.

Пассажиры рейса ждут посадки на рейс в турецком аэропорту. За время ожидания им один раз предложили бутерброды и напитки. Очевидцы рассказывают, что среди пассажиров есть пары с грудными детьми.

Предполагаемое время отправления постоянно меняется. Сейчас решается вопрос о предоставлении резервного судна. Возможно, до вылета успеют отремонтировать лайнер, который должен был совершить рейс.

Официальных комментариев от авиаперевозчика пока нет.

В связи с задержкой вылета рейса «Анталья-Новосибирск», переносится и время вылета рейса в обратном направлении. Согласно онлайн-табло аэропорта Толмачево вылет перенесен на 16.20.

«Вести» следят за развитием событий.

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