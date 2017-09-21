Новосибирцы более 8 часов не могут вылететь из аэропорта Турции
Задержка рейса из Анталии связана с техническим обслуживанием лайнера, сообщили в
Задержка рейса из Анталии связана с техническим обслуживанием лайнера, сообщили в
Новосибирцы более 8 часов не могут вылететь из аэропорта Турции, по словам очевидцев, задержка рейса связана с поломкой судна, авиаперевозчик эту информацию не подтвердил.
Пассажиры рейса ждут посадки на рейс в турецком аэропорту. За время ожидания им один раз предложили бутерброды и напитки. Очевидцы рассказывают, что среди пассажиров есть пары с грудными детьми.
Предполагаемое время отправления постоянно меняется. Сейчас решается вопрос о предоставлении резервного судна. Возможно, до вылета успеют отремонтировать лайнер, который должен был совершить рейс.
Официальных комментариев от авиаперевозчика пока нет.
В связи с задержкой вылета рейса «Анталья-Новосибирск», переносится и время вылета рейса в обратном направлении. Согласно
«Вести» следят за развитием событий.