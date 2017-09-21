В Омске светофор на Ленинградской площади заработал по-новому

С 21 сентября по-другому стал работать светофор на перекрестке улиц Ленина и Масленникова. Теперь на улице Масленникова установлены дополнительных секции светофора для приостановки движения «отнесенного» поворота налево.

С 24 до 85 секунд увеличится длительность зеленого сигнала светофора для автомобилей, движущихся по улице Ленина со стороны улицы Короленко направо к Иртышской набережной. Работы по установке нового светофора выполнило муниципальное предприятие «Транссигнал». В администрации города утверждают, что внесенные изменения являются оптимальными и обеспечат максимальный пропуск транспорта с улицы Ленина в сторону Иртышской набережной.