Ж/д сообщение между Иркутском и Забайкальском сократится до двух пар поездов в неделю

Источник: IrkutskMedia.ru

Железнодорожное сообщение между Иркутском и Забайкальском сократится до двух пар пригородных электропоездов в неделю. Изменения в расписании на Восточно-Сибирской железной дороге будут действовать с 20 по 29 сентября. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Поезд № 6631 «Улан-Удэ — Мысовая» 20, 22, 24, 27 и 29 сентября будет отправляться из Улан-Удэ в 8.28, прибывать на станцию Мысовая в 12.35 (вместо 12.19).

Поезд № 6315 «Подкаменная — Иркутск — Сортировочный» с 20 по 22 сентября и с 25 по 29 сентября будет отправляться из Подкаменной в 15.27 (вместо 15.41), прибывать на станцию Иркутск — Сортировочный в 17.48.

Электропоезд № 6317 «Слюдянка-1 — Иркутск — Сортировочный» 23 и 24 сентября будет отправляться со станции Слюдянка-1 в 14.06 (вместо 14.20), прибывать на станцию Иркутск-Сортировочный в 17.48.

Поезд № 6319 «Иркутск-Сортировочный — Черемхово» с 20 по 22 сентября и с 27 по 29 сентября будет отправляться со станции Иркутск — Сортировочный в 17.53, прибывать на станцию Черемхово в 21.05 (вместо 20.30).