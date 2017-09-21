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07:25 (мск), источник: Восток Медиа

Дороги к ТОСЭР в Хабаровске откроют ко Дню края

В городе завершается реконструкция улиц Суворова и Сидоренко.

Источник: Восток Медиа

Реконструкцию улиц Суворова и Сидоренко в дальневосточной столице завершат ко Дню края. Об этом подрядчики сегодня, 21 сентября, сообщили губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту, который осмотрел дорогу в ходе объезда.

Обе улицы ремонтируют в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». На Суворова строители работают на участке длиной 1700 метров. Цена контракта на все работы составила 210 миллионов рублей, подрядчик освоил уже 105 миллионов, однако признался, что есть небольшое отставание от графика. Нагнать сроки дорожники намерены в ближайшие дни. Единственный фактор, который мешает работам — погода.

«Отставания на сегодняшний день практически нет нигде, есть полное понимание выполнения контракта. Наверстать всё планируют в течение недели. Это не критично, главное, что мы понимаем: тот большой объём работ, который мы запланировали, мы выполним. И мы не имеем права не выполнить, потому что это программа агломерации», — отметил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Улицы Суворова и Сидоренко попали в проект «Безопасные дороги» и получили финансирование из федерального бюджета, поскольку связывают город с площадками ТОСЭР. РИА «Восток-Медиа —Хабаровск» писало, что в августе глава региона был недоволен темпами работ на объектах, вошедших в программу, и попросил рабочих ускориться. Поручение они выполнили.

Сейчас на Суворова обустроили отдельные полосы для съездов, около 500 метров ливневой канализации, на отдельных участках сделали тротуары, уложили 75% нижнего слоя асфальта и 45% верхнего слоя. Рабочие используют специальную сетку, чтобы сделать основание более ровным и прочным. В районе перекрёстка с проспектом 60-летия Октября уложили лотки для ливневой канализации. Чтобы увести воду с магистрали, дорожники сделали коллектор протяжённостью 1200 метров, а также подпорные сетки вблизи промышленных предприятий. Само полотно подняли на 17 сантиметров.

Завершается и реконструкция улицы Сидоренко на участке длиной 700 метров, проезжую часть расширят до семи метров. Дорожники уложили нижний слой асфальта. Из выделенных 74 миллионов рублей подрядчик освоил чуть более 40 миллионов.

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