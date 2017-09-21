Документальный фильм о редком рыбном филине сняли в Приморье

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 21 сентября, PrimaMedia.

Фильм о редком рыбном филине сняли в Приморье. Премьера документального детектива «Разыскивается филин» состоится в субботу, 23 сентября, в 10.00 и 20.00 на телеканале «Живая Планета». По информации авторов картины, снять уникальные видеокадры жизни филина в естественных условиях удалось впервые, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

«Съемки проходили летом и зимой 2016 года в Ольгинском районе Приморья. Найти филина сложно, чтобы снять его пришлось провести в укрытии почти две недели. Качественной видеосъемки птицы в естественных условиях до недавнего времени не существовало вообще», — рассказали они.

С помощью орнитолога Сергея Сурмача, главного эксперта в стране по рыбному филину, были расставлены камеры, созданы укрытия. Съемочная группа провела в тайге в общей сложности больше 40 дней.

«Даже орнитолог не мог дать гарантию того, что удастся снять рыбного филина на природе. Но нам удалось получить уникальные кадры: ухаживание, гнездование в лютый мороз, высиживание, выкармливание и воспитание птенца», — добавили создатели фильма.