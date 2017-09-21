Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия резко усмиряет "русских немцев"
Удивительные факты о сексе из мира животных
Делегация РФ ушла из зала Генассамблеи ООН до речи главы Литвы
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Рудковская и Плющенко обвенчались в Москве
15 лет без Бодрова: памятник по-братскиВ 2002 году в Кармадонском ущелье погибли 127 человек.
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
СМИ: Дмитрий Шепелев публично осудил Андрея Малахова
Жириновский назвал срок окончания «эпохи Путина»
Делегация РФ ушла из зала Генассамблеи ООН до речи главы Литвы
Отец «пьяного» ребенка снова обратился в СК
В США думают, что Россия и КНР возненавидят их новый танк – СМИ
Эксперт назвал дату распада США – СМИ
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
16Последствия урагана «Ирма»
8Салют водородной бомбе
07:39 (мск), источник: СуперОмск

Православные омичи отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Сегодня, 21 сентября, православный мир отмечает великий двунадесятый праздник — Рождество Пресвятой Богородицы.

Источник: Reuters

В этот день в семье праведных Иоакима и Анны родилась девочка, которой суждено было стать матерью Спасителя.

В Новом Завете о земной жизни Пресвятой Девы Марии сказано очень мало. О ее рождении известно из апокрифического Протоевангелия Иакова, согласно которому у семьи из Назарета не было детей. Когда Иоаким пришел в храм, чтобы принести Богу жертву, священник помешал ему, назвав недостойным из-за отсутствия потомства. Тогда скорбящий Иоаким в одиночестве удалился в пустыню и стал там молиться, оставшаяся дома Анна также молилась в одиночестве. Однажды им обоим было видение ангела, который сказал, что Господь внял их молитвам. Согласно его словам, Анне суждено было родить ребенка, о котором будут говорить во всем мире. Ангел завещал назвать девочку Марией.

Вскоре после этого Анна зачала ребенка и в девятый месяц родила девочку. Супруги посвтяили своего ребенка Богу.

В православных храмах в день Рождения Пресвятой Богородицы совершается богослужение. В службу праздника входят, как правило, песнопения святителя Андрея Критского, преподобного Иоанна Дамаскина, Константинопольского патриарха Германа.

В Омске Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы находится на улице Зеленой.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Пентагон ответил на обвинение Генштаба по ситуации в Идлибе
В Госдуму внесли законопроект о раздаче нефтяных денег россиянам
СМИ сообщили детали проекта Киева по миротворцам в Донбассе
Глава МИД Северной Кореи отреагировал на угрозы Трампа
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
СМИ узнали об отставке нижегородского губернатора
Тиллерсон рассказал о планах Трампа относительно сделки с Ираном
Спорт
Промес забил — и побежал к Каррере: «Спартак» обыграл «Кубань» Несмотря на непростое и нервное время, красно-белые уверенно победили на выезде краснодарскую команду в 1/16 финала Кубка России за счет двух голов своей главной звезды
Авто
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео) Габариты автомобиля оказались непозволительно большими для улиц крошечного княжества
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня» Актриса и телеведущая обвинила руководство «Первого канала» в «болезненных амбициях»
Недвижимость
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Власти готовят новый закон по страхованию жилья от ЧС
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Родных Жанны Фриске удивил вопрос маленького Платона Дмитрий Шепелев больше не препятствует общению сына Платона с бабушкой и дедушкой. 
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь