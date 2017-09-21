Православные омичи отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

В Новом Завете о земной жизни Пресвятой Девы Марии сказано очень мало. О ее рождении известно из апокрифического Протоевангелия Иакова, согласно которому у семьи из Назарета не было детей. Когда Иоаким пришел в храм, чтобы принести Богу жертву, священник помешал ему, назвав недостойным из-за отсутствия потомства. Тогда скорбящий Иоаким в одиночестве удалился в пустыню и стал там молиться, оставшаяся дома Анна также молилась в одиночестве. Однажды им обоим было видение ангела, который сказал, что Господь внял их молитвам. Согласно его словам, Анне суждено было родить ребенка, о котором будут говорить во всем мире. Ангел завещал назвать девочку Марией.