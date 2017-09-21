Православные омичи отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Сегодня, 21 сентября, православный мир отмечает великий двунадесятый праздник — Рождество Пресвятой Богородицы.
Сегодня, 21 сентября, православный мир отмечает великий двунадесятый праздник — Рождество Пресвятой Богородицы.
В этот день в семье праведных Иоакима и Анны родилась девочка, которой суждено было стать матерью Спасителя.
В Новом Завете о земной жизни Пресвятой Девы Марии сказано очень мало. О ее рождении известно из апокрифического Протоевангелия Иакова, согласно которому у семьи из Назарета не было детей. Когда Иоаким пришел в храм, чтобы принести Богу жертву, священник помешал ему, назвав недостойным
Вскоре после этого Анна зачала ребенка и в девятый месяц родила девочку. Супруги посвтяили своего ребенка Богу.
В православных храмах в день Рождения Пресвятой Богородицы совершается богослужение. В службу праздника входят, как правило, песнопения святителя Андрея Критского, преподобного Иоанна Дамаскина, Константинопольского патриарха Германа.
В Омске Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы находится на улице Зеленой.