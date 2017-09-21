Источник: Вести - Новосибирск

Брошенная собака несколько дней ждет хозяев на трассе в Новосибирской области, на 97-м километре автодороги Новосибирск — Болотное, об этом сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент» в соцсети «Вконтакте».

Животное лает и не подпускает никого к себе. Проезжающие мимо машины останавливаются, водители прикармливают собаку.

«Видно, что домашняя, вроде девочка. Было ощущение, что она плачет, глаза красные у нее, но еще не успела сильно исхудать! Скоро холода, она на трассе долго не продержится», — добавили очевидцы.