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07:54 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Брошенная собака несколько дней ждет хозяев на трассе в Новосибирской области

Питомец лежит на трассе Новосибирск — Болотное, рассказывают очевидцы в сообществе «Инцидент» в соцсети «Вконтакте».

Источник: Вести - Новосибирск

Брошенная собака несколько дней ждет хозяев на трассе в Новосибирской области, на 97-м километре автодороги Новосибирск — Болотное, об этом сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент» в соцсети «Вконтакте».

Животное лает и не подпускает никого к себе. Проезжающие мимо машины останавливаются, водители прикармливают собаку.

«Видно, что домашняя, вроде девочка. Было ощущение, что она плачет, глаза красные у нее, но еще не успела сильно исхудать! Скоро холода, она на трассе долго не продержится», — добавили очевидцы.

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