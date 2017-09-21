Пенсионеров пустят бесплатно в Новосибирский зоопарк

Ворота зоопарка будут открыты для бесплатного входа с 25 сентября по 15 октября, рассказала VN.ru начальник информационно-методического отдела Новосибирского зоопарка Евгения Пирожкова.
«Не забудьте рассказать об этом своим бабушкам и дедушкам и напомните взять с собой документы, подтверждающие льготу. С радостью ждем их в гости!» — говорится в сообщении зоопарка.
В обычные дни вход в Новосибирский зоопарк стоит для взрослых 300 рублей, а для детей с 7 лет, студентов и пенсионеров — 150 рублей. Самым маленьким посетителям вход всегда бесплатный.
В последний раз цены на посещение зоопарка повышались 17 апреля 2017 года. До этого взрослые билет стоил 250 лет, а льготные билеты можно было приобрести за 100 рублей. Такие цены держались с 2014 года.
Как объяснили в администрации зоопарка, цены повышают, учитывая «изменяющиеся социально-экономические условия страны, а также рост инфляции». Кроме того, зоопарк увеличивает расход на содержание животных, которых с каждым годом становится больше, и ввод в эксплуатацию новых павильонов. А еще деньги нужны на строительство новых объектов.