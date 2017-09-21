Пенсионеров пустят бесплатно в Новосибирский зоопарк

Ворота зоопарка будут открыты для бесплатного входа с 25 сентября по 15 октября, рассказала VN.ru начальник информационно-методического отдела Новосибирского зоопарка Евгения Пирожкова.

«Не забудьте рассказать об этом своим бабушкам и дедушкам и напомните взять с собой документы, подтверждающие льготу. С радостью ждем их в гости!» — говорится в сообщении зоопарка.

В обычные дни вход в Новосибирский зоопарк стоит для взрослых 300 рублей, а для детей с 7 лет, студентов и пенсионеров — 150 рублей. Самым маленьким посетителям вход всегда бесплатный.

В последний раз цены на посещение зоопарка повышались 17 апреля 2017 года. До этого взрослые билет стоил 250 лет, а льготные билеты можно было приобрести за 100 рублей. Такие цены держались с 2014 года.