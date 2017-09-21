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08:09 (мск), источник: Моя Планета

В Австралии построили хостел из песка

Переночевать в замке из песка, пожалуй, мечтал каждый, кто строил замок из песка. Предприимчивые австралийцы решили воплотить мечту в реальность.

Хостел, стены которого изготовлены из песка, появился в австралийском городе Голд Кост в штате Квинсленд. Над дизайном поработал художник Джоун Доудинг, который участвовал в создании фильмов «Голубая лагуна» и «Безумный Макс». Как вы понимаете, фантазия у него богатая!

Для возведения отеля понадобилось 24 т песка. Из него получились холл, комната с восемью спальными местами и одна комната с двуспальной кроватью.

Отель начал работать 20 сентября и просуществует до 22 сентября. Согласно сообщению на сайте хостела, все места уже заняты, передает Mashable.

Хостелы — это доступная альтернатива отелям. Владельцы мини-гостиниц часто проявляют потрясающую фантазию при создании интерьеров. Так, в Токио существует хостел с кроватями за книжными полками, а в Таиланде в этом году открыли «тюремный» мини-отель.

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1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Alex Heavy
очень удобно, вслучае чего, можно там и похоронить, и сверху крест поставить!
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