В Австралии построили хостел из песка
Переночевать в замке из песка, пожалуй, мечтал каждый, кто строил замок из песка. Предприимчивые австралийцы решили воплотить мечту в реальность.
Переночевать в замке из песка, пожалуй, мечтал каждый, кто строил замок из песка. Предприимчивые австралийцы решили воплотить мечту в реальность.
Хостел, стены которого изготовлены из песка, появился в австралийском городе Голд Кост в штате Квинсленд. Над дизайном поработал художник Джоун Доудинг, который участвовал в создании фильмов «Голубая лагуна» и «Безумный Макс». Как вы понимаете, фантазия у него богатая!
Отель начал работать 20 сентября и просуществует до 22 сентября. Согласно сообщению на сайте хостела, все места уже заняты, передает Mashable.
Хостелы — это доступная альтернатива отелям. Владельцы