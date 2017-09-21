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08:26 (мск), источник: Индикатор

Ученые предсказали, когда произойдет шестое массовое вымирание

Ученые из Массачусетского технологического института посчитали, что к 2100 году в океанах может накопиться количество углерода достаточное для гибели живых существ.

Источник: Olivia Henry / CC0

Свои выводы исследователи изложили на страницах Science Advances.

За последние 540 миллионов лет Земля пережила пять массовых вымираний. Во время каждого из них нормальный круговорот углерода в атмосфере и океанах нарушался.

Ученые проанализировали изменения в круговороте углерода за последние 540 миллионов лет. Они определили допустимые значения, в случае превышения которых круговорот углерода становился нестабильным, и живые существа гибли.

Исследователи считают, что массовое вымирание произойдет, если круговорот углерода будет меняться быстрее, чем он будет успевать адаптироваться к экосистемам.
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«Учитывая недавний рост выбросов углекислого газа за относительно короткие сроки, судьба шестого массового вымирания будет зависеть от того, накопится ли критическое количество углерода в океане», — сообщил автор исследования Даниэль Ротман.

Критическое количество по оценкам ученых составляет 310 гигатонн. Это эквивалентно количеству углерода, которое, как предсказываю специалисты, накопится из-за деятельности человека в Мировом океане к 2100 году.

«Означает ли это, что массовое вымирание произойдет на рубеже веков? Для подобных экологических катастроф потребуется некоторое время, около 10 тысяч лет. Однако если не остановить процесс накопления углерода в океане, то шестое массовое вымирание может случиться раньше», — заключил Ротман.

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