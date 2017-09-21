Ученые предсказали, когда произойдет шестое массовое вымирание

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Свои выводы исследователи изложили на страницах Science Advances.

За последние 540 миллионов лет Земля пережила пять массовых вымираний. Во время каждого из них нормальный круговорот углерода в атмосфере и океанах нарушался.

Ученые проанализировали изменения в круговороте углерода за последние 540 миллионов лет. Они определили допустимые значения, в случае превышения которых круговорот углерода становился нестабильным, и живые существа гибли.

Исследователи считают, что массовое вымирание произойдет, если круговорот углерода будет меняться быстрее, чем он будет успевать адаптироваться к экосистемам.

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«Учитывая недавний рост выбросов углекислого газа за относительно короткие сроки, судьба шестого массового вымирания будет зависеть от того, накопится ли критическое количество углерода в океане», — сообщил автор исследования Даниэль Ротман.

Критическое количество по оценкам ученых составляет 310 гигатонн. Это эквивалентно количеству углерода, которое, как предсказываю специалисты, накопится из-за деятельности человека в Мировом океане к 2100 году.