На улицы Челябинска выйдет электробус

Министр подчеркнул, что это не трамвай, а электрический автобус, он выйдет на рейсы пока в тестовом режиме. Переход на электробус позволит улучшить экологию Челябинска. «Чистый» общественный транспорт уже презентовали в столице.

«В Москве прошли первые презентации этой техники определенного производителя. Мы, естественно, хотим попробовать на территории города Челябинска и Челябинской области. Где-то месяц он будет работать, мы попробуем оценить жизнеспособность этого направления в холодных условиях, как себя ведут батареи», — рассказал Дмитрий Микулик.