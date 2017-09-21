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08:53 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На улицы Челябинска выйдет электробус

В Челябинске появится первый электрический автобус. Об этом 20 сентября в студии программы «ЧасПолит» ГТРК «Южный Урал» заявил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрий Микулик.

Министр подчеркнул, что это не трамвай, а электрический автобус, он выйдет на рейсы пока в тестовом режиме. Переход на электробус позволит улучшить экологию Челябинска. «Чистый» общественный транспорт уже презентовали в столице.

«В Москве прошли первые презентации этой техники определенного производителя. Мы, естественно, хотим попробовать на территории города Челябинска и Челябинской области. Где-то месяц он будет работать, мы попробуем оценить жизнеспособность этого направления в холодных условиях, как себя ведут батареи», — рассказал Дмитрий Микулик.

Тончая дата выхода электробуса на рейс пока не объявлена.

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