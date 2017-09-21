Для дефиле в Омске ищут красавиц от 50 лет

Объявление о поиске моделей фотограф разместил в соцсетях на страницах своего модельного агентства.

«Омск, помогите мне найти красавиц для дефиле! Претендентки на участие в модном показе должны отправить письмо с указанием своего имени, возраста и контактного телефона, а также предоставить фотографии на электронную почту. Подходящих женщин пригласят на просмотр», — написал Игорь Гавар в соцсети «ВКонтакте».

<div id="vk_post_-108850073_769"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?147"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-108850073_769", -108850073, 769, 'Ui9IW8wUOkgS4wbCGuUUuYm6aRsO')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Известно, что показ состоится в Омске с 26 по 29 октября. Моделям-волонтерам от 50 лет в показе предлагается поучаствовать бесплатно.