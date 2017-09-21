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08:54 (мск), источник: СуперОмск

Для дефиле в Омске ищут красавиц от 50 лет

Автор проекта «Олдушка», фотограф Игорь Гавар анонсировал кастинг моделей старше 50 лет для участия в показе двух начинающих дизайнеров.

Объявление о поиске моделей фотограф разместил в соцсетях на страницах своего модельного агентства.

«Омск, помогите мне найти красавиц для дефиле! Претендентки на участие в модном показе должны отправить письмо с указанием своего имени, возраста и контактного телефона, а также предоставить фотографии на электронную почту. Подходящих женщин пригласят на просмотр», — написал Игорь Гавар в соцсети «ВКонтакте».

Во время загрузки произошла ошибка.

Известно, что показ состоится в Омске с 26 по 29 октября. Моделям-волонтерам от 50 лет в показе предлагается поучаствовать бесплатно.

Добавим, проект «Олдушка» омич Игорь Гавар создал в 2016 году и стал приглашать для съемок людей в возрасте. Сейчас с омским фотографом сотрудничают модели от 53 до 80 лет.

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