Для дефиле в Омске ищут красавиц от 50 лет
Автор проекта «Олдушка», фотограф Игорь Гавар анонсировал кастинг моделей старше 50 лет для участия в показе двух начинающих дизайнеров.
Автор проекта «Олдушка», фотограф Игорь Гавар анонсировал кастинг моделей старше 50 лет для участия в показе двух начинающих дизайнеров.
Объявление о поиске моделей фотограф разместил в соцсетях на страницах своего модельного агентства.
«Омск, помогите мне найти красавиц для дефиле! Претендентки на участие в модном показе должны отправить письмо с указанием своего имени, возраста и контактного телефона, а также предоставить фотографии на электронную почту. Подходящих женщин пригласят на просмотр», — написал Игорь Гавар в соцсети «ВКонтакте».
Известно, что показ состоится в Омске с 26 по 29 октября.
Добавим, проект «Олдушка» омич Игорь Гавар создал в 2016 году и стал приглашать для съемок людей в возрасте. Сейчас с омским фотографом сотрудничают модели от 53 до 80 лет.