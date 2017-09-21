Инспекторы ДПС проверили, как пермяки соблюдают правила перевозки детей
После последних послаблений в законодательстве возникло несколько легенд, вроде той, что детское кресло стало совсем необязательным. Так ли это?
После последних послаблений в законодательстве возникло несколько легенд, вроде той, что детское кресло стало совсем необязательным. Так ли это?
Пермских водителей проверяли чуть ли не поголовно. Рейд дорожной полиции прошел по соблюдению правил перевозки детей. Дело в том, что после последних послаблений в законодательстве возникло несколько легенд. Вроде той, что детское кресло стало совсем необязательным. Так ли это?
Масштабная проверка безопасной перевозки детей в автомобилях прошла по всему Пермскому краю.
Как правило, от дома до школы или детского сада не больше двух кварталов. Расстояние небольшое, поэтому родители часто своих детей в автомобилях не пристегивают.
В июле 2017 года вступили в силу поправки в закон. Все остается
Дамир Гилязетдинов, начальник отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по г. Перми: «За 8 месяцев 2017 года в городе Перми уже произошло 83 столкновения. Половина из этих ДТП с участием детей без использования детского удерживающего устройства».
За 7 месяцев этого года в ДТП на дорогах Пермского края погибло 7 детей. В части случаев ребенок не был пристегнут или отсутствовало удерживающее устройство.
Дмитрий Онорин —
На заднем сидении 7-летний ребенок может ездить пристегнутый ремнем или на специальном устройстве — бустере. В пермских магазинах сейчас их активно разбирают. Стоит оно в два раза дешевле массивного детского кресла. Бустер — это нижняя часть сидения, предназначение которой — приподнять ребенка.
Штраф за такое административное правонарушение пока остался прежним — 3 тысячи рублей. Если вас поймают повторно, наказание может быть строже.