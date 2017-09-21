Инспекторы ДПС проверили, как пермяки соблюдают правила перевозки детей

Источник: Вести - Пермь

Пермских водителей проверяли чуть ли не поголовно. Рейд дорожной полиции прошел по соблюдению правил перевозки детей. Дело в том, что после последних послаблений в законодательстве возникло несколько легенд. Вроде той, что детское кресло стало совсем необязательным. Так ли это?

Масштабная проверка безопасной перевозки детей в автомобилях прошла по всему Пермскому краю.

Как правило, от дома до школы или детского сада не больше двух кварталов. Расстояние небольшое, поэтому родители часто своих детей в автомобилях не пристегивают.

В июле 2017 года вступили в силу поправки в закон. Все остается по-прежнему для детей до 7 лет — наличие кресла обязательно. После 7 — при перевозке на заднем сидении можно использовать только ремни безопасности.

Дамир Гилязетдинов, начальник отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по г. Перми: «За 8 месяцев 2017 года в городе Перми уже произошло 83 столкновения. Половина из этих ДТП с участием детей без использования детского удерживающего устройства».

За 7 месяцев этого года в ДТП на дорогах Пермского края погибло 7 детей. В части случаев ребенок не был пристегнут или отсутствовало удерживающее устройство.

Дмитрий Онорин — фельдшер-спасатель, преподаватель школы Пермской медицины катастроф. Своего ребенка перевозит только в детском кресле даже на заднем сидении. Врач-травматолог на дороги Пермского края выезжает постоянно. Говорит, что одни ремни часто не помогают, не исключено удушение.

На заднем сидении 7-летний ребенок может ездить пристегнутый ремнем или на специальном устройстве — бустере. В пермских магазинах сейчас их активно разбирают. Стоит оно в два раза дешевле массивного детского кресла. Бустер — это нижняя часть сидения, предназначение которой — приподнять ребенка.