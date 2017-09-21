Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: «Независимость» Литвы от «Газпрома» обернулась крахом
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Глафира Тарханова стала мамой в четвертый раз
Скончался Виктор Кременюк
55-летняя Андреева оправдалась за пиджак за 200 тыс. рублей
15 лет без Бодрова: памятник по-братскиВ 2002 году в Кармадонском ущелье погибли 127 человек.
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
«Осталось ждать нам с вами 12 лет»: Жириновский об "эпохе" Путине
Ольга Ковитиди: Порошенко «получил удар в бороду»
55-летняя Андреева оправдалась за пиджак за 200 тыс. рублей
Как выглядят мужья plus-size моделей
В США думают, что Россия и КНР возненавидят их новый танк – СМИ
Эксперт назвал дату распада США – СМИ
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
10Лучшие снимки Cassini
09:04 (мск), источник: АиФ Уфа

Закон о коллекторах улучшил собираемость долгов в Башкирии

Приставы Башкирии взыскали в два раза больше долгов по кредитам, чем в 2016 году.

За 8 месяцев этого года жители Башкирии выплатили более 2,5 млрд рублей долгов по кредитам. За аналогичный период прошлого года это цифра составляла чуть более одного млрд рублей. Об этом рассказал главный судебный пристав республики Ильнур Махмутов.

«Эти цифры свидетельствуют о том, что взыскание просроченной задолженности по кредитам на основе судебных актов производится нашей службой эффективно, — резюмировал руководитель. — Ранее так называемых экспертов предрекали, что люди перестанут оплачивать кредиты, так как новый закон о защите прав граждан при взыскании просроченной задолженности связал руки и ноги коллекторам. На самом деле произошло то, что и планировалось изначально при подготовке законопроекта, — люди получили не только физическую защиту от контакта с коллекторами, но и поддержку со стороны государства — теперь, чтобы доказать баснословные начисленные штрафы, проценты, пени граждане отправляют своих кредиторов в суд, чтоб они подтвердили вменяемые суммы к оплате. Все должны играть по правилам. Кстати, надо заметить, что почти 300 млн. руб. оплачено должниками добровольно в установленные сроки — 5 дней, это втрое больше чем за такой период прошлого года.

Также Ильнур Махмутов ожидает сокращения количества организаций, выдающих населению микрозаймы.

«Ранее мы теряли свои кадры, так как они уходили в эти структуры. Теперь идет обратный процесс — бывшие коллекторы пытаются идти к нам, на официальную работу», — сказал руководитель.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В гробу президента Польши обнаружили тела еще двух человек
Пентагон ответил на обвинение Генштаба по ситуации в Идлибе
В Госдуму внесли законопроект о раздаче нефтяных денег россиянам
СМИ сообщили детали резолюции Киева по миротворцам в Донбассе
Глава МИД Северной Кореи отреагировал на угрозы Трампа
Власти назвали города России с самым грязным воздухом
СМИ: губернатор Нижегородской области уходит в отставку
Тиллерсон рассказал о планах Трампа относительно сделки с Ираном
Спорт
Промес забил — и побежал к Каррере: «Спартак» обыграл «Кубань» Несмотря на непростое и нервное время, красно-белые уверенно победили на выезде краснодарскую команду в 1/16 финала Кубка России за счет двух голов своей главной звезды
Авто
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео) Габариты автомобиля оказались непозволительно большими для улиц крошечного княжества
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня» Актриса и телеведущая обвинила руководство «Первого канала» в «болезненных амбициях»
Недвижимость
Стало известно о компенсации магазинам в сносимых домах
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Инвесторы разочаровались в рынке недвижимости
Церковную недвижимость предложили приватизировать
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Родных Жанны Фриске удивил вопрос маленького Платона Дмитрий Шепелев больше не препятствует общению сына Платона с бабушкой и дедушкой. 
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь