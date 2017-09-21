Закон о коллекторах улучшил собираемость долгов в Башкирии

«Эти цифры свидетельствуют о том, что взыскание просроченной задолженности по кредитам на основе судебных актов производится нашей службой эффективно, — резюмировал руководитель. — Ранее так называемых экспертов предрекали, что люди перестанут оплачивать кредиты, так как новый закон о защите прав граждан при взыскании просроченной задолженности связал руки и ноги коллекторам. На самом деле произошло то, что и планировалось изначально при подготовке законопроекта, — люди получили не только физическую защиту от контакта с коллекторами, но и поддержку со стороны государства — теперь, чтобы доказать баснословные начисленные штрафы, проценты, пени граждане отправляют своих кредиторов в суд, чтоб они подтвердили вменяемые суммы к оплате. Все должны играть по правилам. Кстати, надо заметить, что почти 300 млн. руб. оплачено должниками добровольно в установленные сроки — 5 дней, это втрое больше чем за такой период прошлого года.