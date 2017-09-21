Закон о коллекторах улучшил собираемость долгов в Башкирии
Приставы Башкирии взыскали в два раза больше долгов по кредитам, чем в 2016 году.
Приставы Башкирии взыскали в два раза больше долгов по кредитам, чем в 2016 году.
За 8 месяцев этого года жители Башкирии выплатили более 2,5 млрд рублей долгов по кредитам. За аналогичный период прошлого года это цифра составляла чуть более одного млрд рублей. Об этом рассказал главный судебный пристав республики Ильнур Махмутов.
«Эти цифры свидетельствуют о том, что взыскание просроченной задолженности по кредитам на основе судебных актов производится нашей службой эффективно, — резюмировал руководитель. — Ранее так называемых экспертов предрекали, что люди перестанут оплачивать кредиты, так как новый закон о защите прав граждан при взыскании просроченной задолженности связал руки и ноги коллекторам. На самом деле произошло то, что и планировалось изначально при подготовке законопроекта, — люди получили не только физическую защиту от контакта с коллекторами, но и поддержку со стороны государства — теперь, чтобы доказать баснословные начисленные штрафы, проценты, пени граждане отправляют своих кредиторов в суд, чтоб они подтвердили вменяемые суммы к оплате. Все должны играть по правилам. Кстати, надо заметить, что почти 300 млн. руб. оплачено должниками добровольно в установленные сроки — 5 дней, это втрое больше чем за такой период прошлого года.
Также Ильнур Махмутов ожидает сокращения количества организаций, выдающих населению микрозаймы.
«Ранее мы теряли свои кадры, так как они уходили в эти структуры. Теперь идет обратный процесс — бывшие коллекторы пытаются идти к нам, на официальную работу», — сказал руководитель.