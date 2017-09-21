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09:06 (мск), источник: VN.ru

Топ регионов по заболеванию детской астмой возглавила НСО

Список регионов с высокими показателями заболевания астмой у детей до 14 лет возглавила Новосибирская область. По данным Роспотребнадзора, в области фиксируются 483 случая на 100 тысяч детей, тогда как в среднем по России — 144 случая. Следом идут Новгородская, Челябинская области и Санкт-Петербург.

Рост патологий органов дыхания, связанный с загрязнением воздуха, в 2016 году фиксировался практически в половине субъектов страны. Из них в 40 регионах у детей до 14 лет регистрировался показатель заболеваемости астмой и астматическим статусом выше среднероссийского уровня, сообщают Известия со ссылкой на Роспотребнадзор.

В этом списке лидирует Новосибирская область — 483 случая заболевания астмой на 100 тысяч детей, затем идут Новгородская (377,5 случая на 100 тысяч) и Челябинская (323,2) области, Санкт-Петербург (289), а также в Калининградская область (283,2). Также неблагоприятная ситуация с заболеваемостью астмой сложилась в других регионах Сибирского федерального округа — Иркутской, Кемеровской областях и Алтайском крае.

В 2016 году в России в воздух попало 31 617,1 тысяч тонн вредных веществ, что на 1,1% больше, чем в прошлом году. Из них 55% от предприятий, но рост их вклада в 2016 году был относительно скромный — 0,3%. Существенный рост выбросов наблюдается в сфере автомобильного и железнодорожного транспорта — 2,1% и 5,7% соответственно.

Отметим, что в топ-20 городов с наибольшим загрязнением воздуха Новосибирск не вошел. Из сибирских городов этот списков возглавили Красноярск и Новокузнецк, а самые грязные города в России — Биробиджан, амурский Благовещенск и Братск.

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