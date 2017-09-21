Топ регионов по заболеванию детской астмой возглавила НСО

Рост патологий органов дыхания, связанный с загрязнением воздуха, в 2016 году фиксировался практически в половине субъектов страны. Из них в 40 регионах у детей до 14 лет регистрировался показатель заболеваемости астмой и астматическим статусом выше среднероссийского уровня, сообщают Известия со ссылкой на Роспотребнадзор.

В этом списке лидирует Новосибирская область — 483 случая заболевания астмой на 100 тысяч детей, затем идут Новгородская (377,5 случая на 100 тысяч) и Челябинская (323,2) области, Санкт-Петербург (289), а также в Калининградская область (283,2). Также неблагоприятная ситуация с заболеваемостью астмой сложилась в других регионах Сибирского федерального округа — Иркутской, Кемеровской областях и Алтайском крае.

В 2016 году в России в воздух попало 31 617,1 тысяч тонн вредных веществ, что на 1,1% больше, чем в прошлом году. Из них 55% от предприятий, но рост их вклада в 2016 году был относительно скромный — 0,3%. Существенный рост выбросов наблюдается в сфере автомобильного и железнодорожного транспорта — 2,1% и 5,7% соответственно.