РАНХиГС: челябинцы довольны культурной жизнью в городе
ЧЕЛЯБИНСК, 21 сентября, ФедералПресс. Почти 70% челябинцев довольны состоянием
ЧЕЛЯБИНСК, 21 сентября, ФедералПресс. Почти 70% челябинцев довольны состоянием
Уверенность в том, что ситуация в
«Возможно, они не имели контактов с тем, что в вопросе обозначено словосочетанием «культурно-досуговая сфера», — предположили в РАНХиГС. Т.
акже исследователи отметили: то, как респонденты характеризовали состояние культуры в Челябинске, зависело от уровня их удовлетворенности собственной жизнью. Так, в группе тех, кто оценил положение дел вариантом ответа «скорее плохо», больше челябинцев, говорящих, что они не удовлетворены своей жизнью в целом.
«ФедералПресс» напоминает, что недавно специалисты Челябинского филиала РАНХиГС провели соцопрос и выясняли, как часто жители города употребляют алкоголь. Почти 15% респондентов оказались трезвенниками.