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09:07 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

РАНХиГС: челябинцы довольны культурной жизнью в городе

ЧЕЛЯБИНСК, 21 сентября, ФедералПресс. Почти 70% челябинцев довольны состоянием культурно-досуговой сферы в городе. К таким выводам пришли специалисты РАНХиГС, опросив почти тысячу жителей Южного Урала.

Уверенность в том, что ситуация в культурно-досуговой сфере Челябинска характеризуется оценкой «скорее плохо», высказали менее 20% респондентов. Кроме того, примерно каждый восьмой горожанин затруднился ответить на заданный социологами вопрос.

«Возможно, они не имели контактов с тем, что в вопросе обозначено словосочетанием «культурно-досуговая сфера», — предположили в РАНХиГС. Т.

акже исследователи отметили: то, как респонденты характеризовали состояние культуры в Челябинске, зависело от уровня их удовлетворенности собственной жизнью. Так, в группе тех, кто оценил положение дел вариантом ответа «скорее плохо», больше челябинцев, говорящих, что они не удовлетворены своей жизнью в целом.

«ФедералПресс» напоминает, что недавно специалисты Челябинского филиала РАНХиГС провели соцопрос и выясняли, как часто жители города употребляют алкоголь. Почти 15% респондентов оказались трезвенниками.

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