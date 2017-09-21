РАНХиГС: челябинцы довольны культурной жизнью в городе

Уверенность в том, что ситуация в культурно-досуговой сфере Челябинска характеризуется оценкой «скорее плохо», высказали менее 20% респондентов. Кроме того, примерно каждый восьмой горожанин затруднился ответить на заданный социологами вопрос.

«Возможно, они не имели контактов с тем, что в вопросе обозначено словосочетанием «культурно-досуговая сфера», — предположили в РАНХиГС. Т.

акже исследователи отметили: то, как респонденты характеризовали состояние культуры в Челябинске, зависело от уровня их удовлетворенности собственной жизнью. Так, в группе тех, кто оценил положение дел вариантом ответа «скорее плохо», больше челябинцев, говорящих, что они не удовлетворены своей жизнью в целом.