В Башкирии один из негосударственных вузов вошел в перечень лучших в России

Помимо государственных высших учебных заведений, эксперты оценили и негосударственные образовательные организации высшего образования (последних 181). Всего в перечень лучших вошли 38 вузов. В их числе и ВЭГУ.

Помимо качества образования, критериями оценки стали наполненность официального сайта, доступность обратной связи со студентами, материально-техническое обеспечение, доброжелательность сотрудников. Составители рейтинга опросили студентов, их родителей и преподавателей учебных заведений. Сайты учреждений подверглись экспертному анализу. Учитывалось наличие сведений о педагогах, доступность обратной связи для студентов.

ВЭГУ набрала высокие баллы по всем критериям, интегральный показатель оценки вуза составил 81,55 балла. В общем рейтинге среди 38 вузов Восточная академия на восьмом месте. Выше всего опрошенные оценили компетентность и доброжелательность сотрудников вуза, а также материально-техническую базу и качество образовательных услуг.

Справка. Независимая оценка качества образовательной деятельности вузов в 2017 году — это уже третий этап оценки российских вузов. С 2015 по 2017 год в стране проанализировали более 900 вузов. В 2017 году оценивались не только государственные, но и негосударственные вузы. В опросе поучаствовали 25,5 тысячи человек.