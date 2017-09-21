В Башкирии один из негосударственных вузов вошел в перечень лучших в России
УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Восточная
УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Восточная
Помимо государственных высших учебных заведений, эксперты оценили и негосударственные образовательные организации высшего образования (последних 181). Всего в перечень лучших вошли 38 вузов. В их числе и ВЭГУ.
Помимо качества образования, критериями оценки стали наполненность официального сайта, доступность обратной связи со студентами,
ВЭГУ набрала высокие баллы по всем критериям, интегральный показатель оценки вуза составил 81,55 балла. В общем рейтинге среди 38 вузов Восточная академия на восьмом месте. Выше всего опрошенные оценили компетентность и доброжелательность сотрудников вуза, а также
Справка. Независимая оценка качества образовательной деятельности вузов в 2017 году — это уже третий этап оценки российских вузов. С 2015 по 2017 год в стране проанализировали более 900 вузов. В 2017 году оценивались не только государственные, но и негосударственные вузы. В опросе поучаствовали 25,5 тысячи человек.
Исследование показало, что во всех вузах наблюдаются похожие слабые и сильные стороны. Так, к примеру, на сайтах многих вузов есть полные сведения о деятельности организации, официальные документы, информация об образовательных программах. В то же время на сайтах нет информации об обращениях граждан (жалобах, предложениях) и результатах рассмотрения этих обращений, отсутствуют электронные формы для внесения предложений в адрес администрации вуза.