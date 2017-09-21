Паром «Керченский-2» снова вышел на линию
Автопассажирский паром «Керченский-2» возобновил работу на паромной переправе 20 сентября.
Автопассажирский паром «Керченский-2» возобновил работу на паромной переправе 20 сентября.
После планового перерыва — находился в ремонте для подтверждения соответствия класса Российского Речного Регистра. Трудится будет на линии порт Керчь — порт Кавказ, сообщили в ООО «Морская дирекция».
Вместимость парома — 20 автомобилей. Специалисты подчёркивают, что его возвращение в строй позволит сократить время перевозки малотоннажных транспортных средств и уменьшить нагрузку на пассажирскую линию.
СПРАВКА: Паром ледового класса «Керченский-2» построен в 1978 году на Рижском Судостроительном Заводе специально для работы на Керченской переправе.