Паром «Керченский-2» снова вышел на линию

После планового перерыва — находился в ремонте для подтверждения соответствия класса Российского Речного Регистра. Трудится будет на линии порт Керчь — порт Кавказ, сообщили в ООО «Морская дирекция».

Вместимость парома — 20 автомобилей. Специалисты подчёркивают, что его возвращение в строй позволит сократить время перевозки малотоннажных транспортных средств и уменьшить нагрузку на пассажирскую линию.