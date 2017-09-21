Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Китай нанесет мощный удар по доллару
Удивительные факты о сексе из мира животных
Родных Жанны Фриске удивил вопрос маленького Платона
Озеро разговаривает с рыбаком: видео набирает популярность
Рудковская и Плющенко обвенчались в Москве
15 лет без Бодрова: памятник по-братскиВ 2002 году в Кармадонском ущелье погибли 127 человек.
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе»
Дмитрий Борисов ответил на сравнения с Малаховым
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
СМИ: Дмитрий Шепелев публично осудил Андрея Малахова
Жириновский назвал срок окончания «эпохи Путина»
Делегация РФ ушла из зала Генассамблеи ООН до речи главы Литвы
Отец «пьяного» ребенка снова обратился в СК
В США думают, что Россия и КНР возненавидят их новый танк – СМИ
Эксперт назвал дату распада США – СМИ
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
10Лучшие снимки Cassini
09:11 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области вводятся дополнительные ограничения для курильщиков

В Волгоградской облдуме готовится к принятию законопроект, вводящий дополнительные ограничение на курение в публичных местах. Его параметры обсудили на заседании думского комитета по охране здоровья.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе облдумы, законопроект подготовлен депутатами Натальей Семеновой, Александром Осиповым, Николаем Свиридовым, Евгением Шаманаевым и Дмитрием Шипуновым. В обосновании к законопроекту указывается, что потребление табака является ведущей предотвратимой причиной смерти во всем мире. В Российской Федерации ежегодно от болезней, связанных с табакокурением, погибают от 350 тысяч до 500 тысяч граждан. Потребление табака увеличивает риск развития тяжелых сердечно-сосудистых, онкологических, бронхолёгочных, желудочно-кишечных, эндокринных и других заболеваний. Фактически курение является причиной 90% случаев рака полости рта, горла, шеи, легких. В составе табачного дыма выделено более 4 тысяч канцерогенных, токсических веществ и веществ, вызывающих зависимость.

«Помимо вреда своему здоровью курильщики наносят ущерб здоровью рядом находящихся людей и окружающей среде в целом. Непогашенные сигареты нередко являются причинами пожаров, — подчеркнула председатель профильного комитета Наталья Семенова. — Запретительные меры против алкоголя и табака наиболее эффективны и потому, необходимы».

Новый законопроект предусматривает существенное расширение перечня публичных мест, где запрещено курить. Опираясь на опыт коллег, и учитывая климатические особенности Волгоградской области, авторы законопроекта предлагают ввести запрет на курение табака в местах и во время проведения культурно-зрелищных, театрально-концертных, спортивных, общественно-политических, иных массовых мероприятий на открытом воздухе и в зонах рекреационного назначения (в городских лесах, скверах, парках, садах, на спортивных площадках). Под ограничения также подпадают нежилые помещения в многоквартирных домах, которые используются для организации досуга и развлечений, кухни, санузлы и коридоры коммунальных квартир, подземные и крытые переходы, автопарковки и гаражи. Курение также предлагается запретить на расстоянии менее пятнадцати метров от входов в помещения органов государственной власти, местного самоуправления, объектов торговли, общественного питания, оказания бытовых услуг, а также от остановок городского и пригородного транспорта. В случае принятия новый закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

По мнению регионального парламентария Александра Осипова, пример других европейских стран показывает, что, чем больше вводится ограничений для потребления в общественных местах табака и алкоголя, тем меньше остается пространства для популяризации этих вредных привычек. В результате со временем антипатия к курению и употреблению спиртного становится культурной традицией и социальной нормой.

Проект данного закона получил положительные заключения губернатора Андрея Бочарова, надзорных органов, региональной контрольно-счетной палаты. Ко второму чтению планируется внесение ряда корректирующих и уточняющих поправок, пока же законопроект рекомендован к принятию Волгоградской областной Думой в первом чтении.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Волгоградской области вводятся дополнительные ограничения для курильщиков
Пентагон ответил на обвинение Генштаба по ситуации в Идлибе
В Госдуму внесли законопроект о раздаче нефтяных денег россиянам
СМИ сообщили детали резолюции Киева по миротворцам в Донбассе
Глава МИД Северной Кореи отреагировал на угрозы Трампа
Власти назвали города России с самым грязным воздухом
СМИ: губернатор Нижегородской области уходит в отставку
Тиллерсон рассказал о планах Трампа относительно сделки с Ираном
Спорт
Промес забил — и побежал к Каррере: «Спартак» обыграл «Кубань» Несмотря на непростое и нервное время, красно-белые уверенно победили на выезде краснодарскую команду в 1/16 финала Кубка России за счет двух голов своей главной звезды
Авто
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео) Габариты автомобиля оказались непозволительно большими для улиц крошечного княжества
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня» Актриса и телеведущая обвинила руководство «Первого канала» в «болезненных амбициях»
Недвижимость
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Инвесторы разочаровались в рынке недвижимости
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Названы популярные у покупателей жилья станции метро
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Родных Жанны Фриске удивил вопрос маленького Платона Дмитрий Шепелев больше не препятствует общению сына Платона с бабушкой и дедушкой. 
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь