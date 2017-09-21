В Волгоградской области вводятся дополнительные ограничения для курильщиков

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе облдумы, законопроект подготовлен депутатами Натальей Семеновой, Александром Осиповым, Николаем Свиридовым, Евгением Шаманаевым и Дмитрием Шипуновым. В обосновании к законопроекту указывается, что потребление табака является ведущей предотвратимой причиной смерти во всем мире. В Российской Федерации ежегодно от болезней, связанных с табакокурением, погибают от 350 тысяч до 500 тысяч граждан. Потребление табака увеличивает риск развития тяжелых сердечно-сосудистых, онкологических, бронхолёгочных, желудочно-кишечных, эндокринных и других заболеваний. Фактически курение является причиной 90% случаев рака полости рта, горла, шеи, легких. В составе табачного дыма выделено более 4 тысяч канцерогенных, токсических веществ и веществ, вызывающих зависимость.

«Помимо вреда своему здоровью курильщики наносят ущерб здоровью рядом находящихся людей и окружающей среде в целом. Непогашенные сигареты нередко являются причинами пожаров, — подчеркнула председатель профильного комитета Наталья Семенова. — Запретительные меры против алкоголя и табака наиболее эффективны и потому, необходимы».

Новый законопроект предусматривает существенное расширение перечня публичных мест, где запрещено курить. Опираясь на опыт коллег, и учитывая климатические особенности Волгоградской области, авторы законопроекта предлагают ввести запрет на курение табака в местах и во время проведения культурно-зрелищных, театрально-концертных, спортивных, общественно-политических, иных массовых мероприятий на открытом воздухе и в зонах рекреационного назначения (в городских лесах, скверах, парках, садах, на спортивных площадках). Под ограничения также подпадают нежилые помещения в многоквартирных домах, которые используются для организации досуга и развлечений, кухни, санузлы и коридоры коммунальных квартир, подземные и крытые переходы, автопарковки и гаражи. Курение также предлагается запретить на расстоянии менее пятнадцати метров от входов в помещения органов государственной власти, местного самоуправления, объектов торговли, общественного питания, оказания бытовых услуг, а также от остановок городского и пригородного транспорта. В случае принятия новый закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

По мнению регионального парламентария Александра Осипова, пример других европейских стран показывает, что, чем больше вводится ограничений для потребления в общественных местах табака и алкоголя, тем меньше остается пространства для популяризации этих вредных привычек. В результате со временем антипатия к курению и употреблению спиртного становится культурной традицией и социальной нормой.