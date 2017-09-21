В Ташкенте откроется филиал Вебстерского университета
На прошедшем в
На прошедшем в
Отмечается, что он станет первым в странах СНГ полноценным филиалом американского высшего учебного заведения. О сроках реализации проекта пока не сообщается.
Напомним, летом этого года
На встречах обсуждались перспективы сотрудничества между двумя вузами по подготовке кадров в области информационных технологий. Стороны выразили заинтересованность в партнерстве по таким направлениям, как учреждение новых академических программ, обмен студентами и преподавателями через международные кампусы университета Вебстер, проведение совместных научных исследований и др.
Основанный в 1915 году, Вебстерский университет находится в