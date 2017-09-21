В Ташкенте откроется филиал Вебстерского университета

Источник: Kommersant.uz

Отмечается, что он станет первым в странах СНГ полноценным филиалом американского высшего учебного заведения. О сроках реализации проекта пока не сообщается.

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Напомним, летом этого года вице-президент университета по академическим делам, международным кампусам и инициативам Питер Махер посетил Узбекистан. Он провел встречи в Ташкентском университете информационных технологий и Мининфокоме.

На встречах обсуждались перспективы сотрудничества между двумя вузами по подготовке кадров в области информационных технологий. Стороны выразили заинтересованность в партнерстве по таким направлениям, как учреждение новых академических программ, обмен студентами и преподавателями через международные кампусы университета Вебстер, проведение совместных научных исследований и др.