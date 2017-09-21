МЧС и синоптики предупреждают заморозках на Урале

ГУ МЧС по Свердловской области предупреждает о ночных заморозках, которые ждут Средний Урал 21—23 сентября . Самым холодным днем будет 22 сентября на севере области, где столбик термометра опустится до 3 градусов ниже нуля. Последующие сутки ночные холода придут в Екатеринбург и окрестности, где, например, в субботу, 23 сентября ожидается нулевая отметка градусника.

В соответствии с прогнозами Уралгидрометцентра, об опасности предупреждают и спасатели. Бытовые пожары, несчастные случаи на природе, осложнение дорожной обстановки — наиболее вероятные угрозы в этот осенний период. Имеется в виду перегрузка в электросети и гололед, который может образоваться на трассах.

«Отдыхающим на природе следует учитывать погодные условия и краткосрочность осеннего светового дня. Прежде всего, это относится к любителям порыбачить. Не выходите на водоёмы в ветреную погоду, а также в темное время суток. Сообщите родным и близким о маршрутах отдыха и рыбалки. Возьмите с собой сотовый телефон с полной зарядкой», — предупреждает ГУ МЧС.