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09:22 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

МЧС и синоптики предупреждают заморозках на Урале

В Свердловской области ожидается похолодание до 3 градусов ниже нуля.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 78% 760 мм рт. ст. 0 м/с

ГУ МЧС по Свердловской области предупреждает о ночных заморозках, которые ждут Средний Урал 21—23 сентября. Самым холодным днем будет 22 сентября на севере области, где столбик термометра опустится до 3 градусов ниже нуля. Последующие сутки ночные холода придут в Екатеринбург и окрестности, где, например, в субботу, 23 сентября ожидается нулевая отметка градусника.

В соответствии с прогнозами Уралгидрометцентра, об опасности предупреждают и спасатели. Бытовые пожары, несчастные случаи на природе, осложнение дорожной обстановки — наиболее вероятные угрозы в этот осенний период. Имеется в виду перегрузка в электросети и гололед, который может образоваться на трассах.

«Отдыхающим на природе следует учитывать погодные условия и краткосрочность осеннего светового дня. Прежде всего, это относится к любителям порыбачить. Не выходите на водоёмы в ветреную погоду, а также в темное время суток. Сообщите родным и близким о маршрутах отдыха и рыбалки. Возьмите с собой сотовый телефон с полной зарядкой», — предупреждает ГУ МЧС.

Уместно также добавить, что из-за плохих погодных условий на севере региона, в окрестностях перевала Дятлова, погиб, предположительно от переохлаждения, турист. Его труп спасатели не могли эвакуировать из-за ливня.

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