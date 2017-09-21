МЧС и синоптики предупреждают заморозках на Урале
В Свердловской области ожидается похолодание до 3 градусов ниже нуля.
В Свердловской области ожидается похолодание до 3 градусов ниже нуля.
ГУ МЧС по Свердловской области предупреждает о ночных заморозках, которые ждут Средний Урал
В соответствии с прогнозами Уралгидрометцентра, об опасности предупреждают и спасатели. Бытовые пожары, несчастные случаи на природе, осложнение дорожной обстановки — наиболее вероятные угрозы в этот осенний период. Имеется в виду перегрузка в электросети и гололед, который может образоваться на трассах.
«Отдыхающим на природе следует учитывать погодные условия и краткосрочность осеннего светового дня. Прежде всего, это относится к любителям порыбачить. Не выходите на водоёмы в ветреную погоду, а также в темное время суток. Сообщите родным и близким о маршрутах отдыха и рыбалки. Возьмите с собой сотовый телефон с полной зарядкой», — предупреждает ГУ МЧС.
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