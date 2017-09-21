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09:20 (мск), источник: dostup1.ru

Стартовал набор педагогов в детские технопарки «Кванториум»

Узнать подробности о вакансиях можно на сайте ДЮТТ.

Дом юношеского технического творчества (ДЮТТ) Челябинской области набирает команду педагогов для работы в детских технопарках — объявлен конкурс на замещение должностей в шести «Кванториумах», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного Минобрнауки.

Педагогов ищут для работы в робоквантуме, аэро-, авто- и IT-квантумах, промышленном дизайне и Hi-Tech. Предварительно претендентов отберут по анкетам. Узнать подробности можно на сайте ДЮТТ.

«Идея “Кванториума” заключается в том, что дети, играя, изучают передовые технологии и учатся применять теорию на практике. Здесь происходит работа в команде. А главной составляющей образовательного процесса является то, что дети учатся ставить цели и достигать их, у них вырабатывается умение четко выражать мысли, работать в условиях конкуренции и при сжатых сроках. Чтобы добиться такого результата, необходимо набрать команду педагогов», — сообщил замминистра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.

Напомним, что открытие технопарков для детей планируется на 2018−2019 учебные годы. На эти цели федеральное Минобрнауки выделило Южному Уралу более 67 млн рублей. Первые «Кванториумы» появятся в Челябинске и Магнитогорске. Все сотрудники детских центров пройдут обязательное обучение в федеральном центре в Москве.

Детские технопарки «Кванториум» — это площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, нацеленные на подготовку новых инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. Миссия технопарков — содействовать ускоренному техническому развитию детей и реализации научно-технического потенциала молодежи, внедряя эффективные модели образования.

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 Стартовал набор педагогов в детские технопарки «Кванториум»
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