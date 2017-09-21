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09:18 (мск), источник: dostup1.ru

Расписание электричек на направлении Карталы — Троицк — Челябинск меняется с 28 сентября

Пригородные поезда Карталы — Троицк и Троицк — Челябинск будут стартовать раньше.

Источник: Reuters

Свердловская пригородная компания сообщает об изменении расписания электричек на направлении Карталы — Троицк — Челябинск — с 28 сентября составы будут стартовать раньше, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, пригородный поезд № 6542 сообщением Карталы — Троицк будет отправляться со станции Карталы в 03. 27 (вместо 03:48), прибывать на станцию Троицк в 05.13 (вместо 05.34).

Электричка № 6842 сообщением Троицк — Челябинск тронется со станции Троицк в 05.26 (вместо 06.07), прибудет в южноуральскую столицу в 07.05 (вместо 07.46). Время московское.

Изменения в расписании пригородных поездов размещаются на сайте www.svrpk.ru, дополнительную информацию можно получить в мобильном приложении «Пригород» и Едином информационно-сервисном центре ОАО «РЖД» бесплатно по номеру 8−800−775−00−00.

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