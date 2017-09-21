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09:17 (мск), источник: Uralpress.ru

В Магнитогорске нелегальных перевозчиков «сняли» с маршрутов

В Магнитогорске (Челябинская область) по инициативе прокурора нелегальные перевозчики привлечены к ответственности. На линию они больше не выйдут.

В ходе прокурорской проверки на муниципальных маршрутах Магнитогорска № 7 и № 42 выявлены физические лица — владельцы пассажирских автомобилей, которые в нарушение установленных требований федерального законодательства о лицензировании и организации регулярных перевозок пассажиров, осуществляли предпринимательскую деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, используя личные автомобили, оборудованные для перевозки более 8 человек, не имея специального разрешения и без карты маршрута регулярных перевозок.

«В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в отношении правонарушителей возбуждены административные производства. Управлением государственного Автодорожного надзора по Челябинской области Федеральной службы по надзору в сфере автотранспорта нелегальные перевозчики привлечены к административной ответственности в виде штрафов по 55 тысяч рублей каждый», — сообщили в прокуратуре региона.

Незаконная деятельность по осуществлению нелегальных перевозок по муниципальным маршрутам прекращена.

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