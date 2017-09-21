В Магнитогорске нелегальных перевозчиков «сняли» с маршрутов
В Магнитогорске (Челябинская область) по инициативе прокурора нелегальные перевозчики привлечены к ответственности. На линию они больше не выйдут.
В Магнитогорске (Челябинская область) по инициативе прокурора нелегальные перевозчики привлечены к ответственности. На линию они больше не выйдут.
В ходе прокурорской проверки на муниципальных маршрутах Магнитогорска № 7 и № 42 выявлены физические лица — владельцы пассажирских автомобилей, которые в нарушение установленных требований федерального законодательства о лицензировании и организации регулярных перевозок пассажиров, осуществляли предпринимательскую деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, используя личные автомобили, оборудованные для перевозки более 8 человек, не имея специального разрешения и без карты маршрута регулярных перевозок.
«В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в отношении правонарушителей возбуждены административные производства. Управлением государственного Автодорожного надзора по Челябинской области Федеральной службы по надзору в сфере автотранспорта нелегальные перевозчики привлечены к административной ответственности в виде штрафов по 55 тысяч рублей каждый», — сообщили в прокуратуре региона.
Незаконная деятельность по осуществлению нелегальных перевозок по муниципальным маршрутам прекращена.