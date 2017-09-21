В Магнитогорске нелегальных перевозчиков «сняли» с маршрутов

В ходе прокурорской проверки на муниципальных маршрутах Магнитогорска № 7 и № 42 выявлены физические лица — владельцы пассажирских автомобилей, которые в нарушение установленных требований федерального законодательства о лицензировании и организации регулярных перевозок пассажиров, осуществляли предпринимательскую деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, используя личные автомобили, оборудованные для перевозки более 8 человек, не имея специального разрешения и без карты маршрута регулярных перевозок.