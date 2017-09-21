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10:46 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Лаишевском районе открылся памятник Герою России Марату Ахметшину

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В селе Атабаево Лаишевского района состоялось торжественное открытие памятника Герою России Марату Ахметшину.

В церемонии открытия приняли участие Президент РТ Минниханов, замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова и ректор Всероссийского
государственного университета юстиции Ольга Александрова.

Бюст Героя подарен Российской аллеей Славы, а автором и идейным вдохновителем проекта является Михаил Сердюков.

Участие в открытии приняли супруга и сын Марата Ахметшина, а также его родные и близкие.

Марат Ахметшин — потомственный военный, его дед был военным моряком, а отец военным летчиком. Он закончил Казанское артиллерийское училище. В 2016 году был командирован в Сирию. 3 июня того же года в ходе боя с боевиками ИГИЛ (террористичская организация, запрещенная в РФ) в районе города Пальмиры получил смертельные ранения.

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