В ночь на 22 сентября в Самарской области ожидаются заморозки
По сведению Приволжского упpавления по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды в пятницу, 22 сентября, в Самарской области ночью температура воздуха составит 2 … 7 °C.
По сведению Приволжского упpавления по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды в пятницу, 22 сентября, в Самарской области ночью температура воздуха составит 2 … 7 °C.
Вместе с тем на севере области синоптики прогнозируют заморозки на почве до -1 °C.
Днем в пятницу и субботу температура воздуха составит 13 … 18 °C. Ветер