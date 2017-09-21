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09:12 (мск), источник: Volga News

В ночь на 22 сентября в Самарской области ожидаются заморозки

По сведению Приволжского упpавления по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды в пятницу, 22 сентября, в Самарской области ночью температура воздуха составит 2 … 7 °C.

Источник: Агентство «Москва»

Вместе с тем на севере области синоптики прогнозируют заморозки на почве до -1 °C.

Днем в пятницу и субботу температура воздуха составит 13 … 18 °C. Ветер северо-восточный 8−13 м/с, без осадков.

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