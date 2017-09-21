На «зеленой» ветке метро Москвы движение ввели в график
РИАМО — 21 сен. Специалисты ввели в график движение поездов на Замоскворецкой линии Московского метрополитена после произошедшего утром в четверг технического сбоя, сообщает
РИАМО — 21 сен. Специалисты ввели в график движение поездов на Замоскворецкой линии Московского метрополитена после произошедшего утром в четверг технического сбоя, сообщает
«Замоскворецкая линия. Движение введено в график», — говорится в сообщении.
Ранее на канале сообщалось, что поезда двигались с увеличенным интервалом на Замоскворецкой линии по техническим причинам.