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09:27 (мск), источник: РИАМО

На «зеленой» ветке метро Москвы движение ввели в график

РИАМО — 21 сен. Специалисты ввели в график движение поездов на Замоскворецкой линии Московского метрополитена после произошедшего утром в четверг технического сбоя, сообщает Telegram-канал столичной подземки.

Источник: РИА "Новости"

«Замоскворецкая линия. Движение введено в график», — говорится в сообщении.

Ранее на канале сообщалось, что поезда двигались с увеличенным интервалом на Замоскворецкой линии по техническим причинам.

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