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10:48 (мск), источник: РАПСИ

Жительница Благовещенска воссоединилась с ребенком после вынужденной разлуки

Жительница города Благовещенск Амурской области после отбытия наказания за превышение пределов необходимой обороны воссоединилась со своим ребёнком после двух лет вынужденной разлуки, сообщили РАПСИ в пресс-службе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 сен — РАПСИ, Диана Гуцул. Жительница города Благовещенск Амурской области после отбытия наказания за превышение пределов необходимой обороны воссоединилась со своим ребёнком после двух лет вынужденной разлуки, сообщили РАПСИ в пресс-службе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Как рассказали в аппарате омбудсмена, в январе 2015 года беременная женщина, защищаясь от побоев нетрезвого мужа, нанесла мужчине удар ножом, в результате чего он скончался. Суд расценил ее действия как превышение пределов необходимой обороны и приговорил к 2 годам 4 месяцам лишения свободы за совершение преступления по части 1 статьи 108 УК РФ. Во время следствия в июле 2015 года у женщины родился мальчик, который по ее согласию был помещен в Дом ребенка. «Но даже будучи уже осужденной, она постоянно интересовалась своим сыном, поддерживала связь с опекой и детским учреждением. Вместе с тем в августе 2016 года по постановлению администрации Благовещенска мальчика передали под временную опеку жительнице Саратова и перевезли в Саратовскую область», — рассказали в аппарате Кузнецовой. В мае 2017 года женщину досрочно освободили, после чего она сразу обратилась с заявлением об отмене опеки и возвращении ей ребенка. В августе суд подтвердил право родной матери на воспитание сына.

Кузнецова все это время координировала деятельность органов опеки и попечительства, уполномоченных по правам ребенка в Амурской и Саратовской областях. Советники детского омбудсмена, региональные уполномоченные по правам ребенка оказывали консультационную поддержку и организационную помощь женщине, в том числе помогли ей в осуществлении перелета в Москву, размещении малыша в московском Доме ребенка и транспортной логистике.

В начале недели уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя привезла двухлетнего мальчика в Москву, его временно разместили в Доме ребенка. Накануне омбудсмен Кузнецова навестила ребёнка и лично передала его родной матери, прилетевшей в Москву из Благовещенска. Вечером она с сыном отправились в родной город, где их встретила региональный уполномоченный Наталья Третьякова.

При этом Кузнецова отметила, что до сих пор остались вопросы к решению органа опеки и попечительства в Амурской области, в соответствии с которыми малолетний ребёнок был отправлен в другой отдаленный регион, что существенно усложнило общение мамы с сыном. «Не было никаких объективных причин и достаточных оснований так разлучать малыша с мамой: ни отказа от ребенка, ни асоциального поведения или других угроз со стороны взрослых. Мама, находясь в заключении, постоянно интересовалась судьбой маленького сына. Сейчас все проблемы позади, мальчик возвращен родной маме. Целостность и воссоединение семей всегда будет приоритетом нашей работы, потому что любящая семья — это лучшее, что может быть для ребёнка», — цитирует пресс-служба Кузнецову.

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