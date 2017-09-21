«Одноклассники» начали принимать штрафы ГИБДД
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Социальная сеть «Одноклассники» запустила приложение, с помощью которого можно проверить штрафы ГИБДД и оплатить их, говорится в сообщении компании.
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Социальная сеть «Одноклассники» запустила приложение, с помощью которого можно проверить штрафы ГИБДД и оплатить их, говорится в сообщении компании.
Чтобы воспользоваться новой опцией, в этом приложении нужно один раз ввести номер свидетельства о регистрации и государственный номер автомобиля. Оплатить штраф можно с помощью «привязанной» к аккаунту в «Одноклассниках» банковской карты. Приложение доступно с мобильной версии соцсети и версии для десктопа, а также через приложения для iOS и Android.
Ранее «Одноклассники» объявили, что начали разрабатывать совместно с порталом «Госуслуги» сервис, который позволит получать популярные государственные услуги прямо в соцсети.
Аудитория «Одноклассников» составляет более 71 млн человек.