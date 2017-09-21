«Одноклассники» начали принимать штрафы ГИБДД

Чтобы воспользоваться новой опцией, в этом приложении нужно один раз ввести номер свидетельства о регистрации и государственный номер автомобиля. Оплатить штраф можно с помощью «привязанной» к аккаунту в «Одноклассниках» банковской карты. Приложение доступно с мобильной версии соцсети и версии для десктопа, а также через приложения для iOS и Android.