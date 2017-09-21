Военные объекты Минобороны России в Самарской области готовят к отопительному периоду с опережением графика
Уже подготовлено 990 объектов
Уже подготовлено 990 объектов
Военные объекты Минобороны России на территории Самарской области готовят к отопительному периоду с опережением графика. На данный момент в процентном соотношении объекты готовы на 99%.
Силами филиалов Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное
общей площадью более 861 тыс. м², 92,5% теплового хозяйства — это 16 котельных, 2 центральных тепловых пункта, 130 км. тепловых сетей, 33 артезианских скважины, 15 водонасосных и канализационных насосных станций, более 159 км сетей водоснабжения и водоотведения.
Для контроля за ходом подготовки объектов к зимнему периоду эксплуатации, а также для оперативного устранения аварийных ситуаций создана и работает
В целях обеспечения ведомственных котельных, расположенных на территории Самарской области, продолжается поставка жидкого и твердого котельного топлива, сообщает