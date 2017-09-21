Военные объекты Минобороны России в Самарской области готовят к отопительному периоду с опережением графика

Источник: РИА "Новости"

Военные объекты Минобороны России на территории Самарской области готовят к отопительному периоду с опережением графика. На данный момент в процентном соотношении объекты готовы на 99%.

Силами филиалов Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» работы ведутся на территории 81 военного городка Центрального военного округа и воинских частей центрального подчинения, которые расквартированы на территории Самарской области.

общей площадью более 861 тыс. м², 92,5% теплового хозяйства — это 16 котельных, 2 центральных тепловых пункта, 130 км. тепловых сетей, 33 артезианских скважины, 15 водонасосных и канализационных насосных станций, более 159 км сетей водоснабжения и водоотведения.

Для контроля за ходом подготовки объектов к зимнему периоду эксплуатации, а также для оперативного устранения аварийных ситуаций создана и работает оперативно-диспетчерская служба, сформированы 5 аварийно-ремонтных бригад, которые укомплектованы необходимым инструментом, средствами малой механизации, автотранспортом, специальной и инженерной техникой.